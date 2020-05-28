Калуга, 28 мая, 2020, 11:42 — ИА Регнум. 93 новый положительный тест на коронавирус выявлен в Калужской области 28 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» Тесты

По данным областного оперштаба, всего в регионе выявлено 3 тыс. 744 положительных теста: 2 тыс. 478 человек находится на лечении, 1237 человека выздоровели, 29 человек умерли. Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (633), в Обнинске (471), Боровском районе (265), в Малоярославецком районе (203), в Жуковском районе (166) и в Кировском районе (120).

За время пандемии в регионе было госпитализировано 916 человек. В настоящее время на инвазивной искусственной вентиляции легких в стационарах медицинских учреждений находится 18 человек, кислородную поддержку получает 241 пациент. Количество свободных мест в больницах для лечения людей с коронавирусной инфекцией — 877 (более 50%).