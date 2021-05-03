Кострома, 28 мая, 2020, 11:22 — ИА Регнум. В Костромских храмах и монастырях не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщил митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт. Чтобы не допустить распространения инфекции, глава митрополии попросил паломников воздержаться от поездок в Нерехту на праздник Пахомия Нерехтского 29 мая.

Наталья Диева ИА REGNUM Митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт в рабочем кабинете.

«Хранимые царицей небесной и благодаря принятым мерам санитарной безопасности сегодня мы не имеем случаев заражения коронавирусом через костромские храмы. У нас не болеет никто из священнослужителей или монашествующих… В этом году я очень прошу всех иногородних паломников воздержаться от посещения Троице-Сыпанова Пахомиево-Нерехтского монастыря. В дни празднования посещение монастыря будет строго ограничено»

Отметим, что день памяти святого в Костромской области празднуется достаточно широко. Обычно на торжественную литургию и к монастырскому источнику съезжаются сотни жителей Костромы и соседних регионов. Учитывая тревожную ситуацию с коронавирусом в районе, массовое мероприятие может спровоцировать всплеск заболеваемости.

Богослужения в костромских храмах и церквях в период пандемии не прерывались ни на день. Однако, верующим рекомендовали воздержаться от посещения религиозных учреждений без крайней необходимости.