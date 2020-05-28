Железноводск, Ставропольский край, 28 мая, 2020, 11:22 — ИА Регнум. Железноводск с 1 июня готовится к поэтапному снятию ограничений и возобновлению туристической жизни. Глава курорта Евгений Моисеев сообщил, что коэффициент санитарно-эпидемиологической ситуации Железноводска оценивается специалистами как благоприятный, что позволяет возобновить работу санаторной отрасли, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Администрация Железноводска. Мина Ахвердиева Железноводск

«1 июня мы переходим к поэтапному снятию ограничений. Санатории и коллективные средства размещения, а также турагентства и экскурсионные бюро могут возобновить работу после выполнения всех требований Роспотребнадзора, которые позволят обезопасить сотрудников здравниц и туристов от заражения. Сюда входит обязательная дезинфекция номеров, термометрия сотрудников и гостей, социальное дистанцирование и одиночное расселение. Следующими этапами станут открытие парков и питьевых бюветов», — рассказал Евгений Моисеев.

Одними из первых свои двери туристам готовы открыть санатории «Машук Акватерм», «Здоровье» и «Бештау». По предварительным прогнозам властей, летняя загрузка санаториев Железноводска составит более 60%.

Напомним, что в Железноводске санаторно-курортную деятельность осуществляют 24 здравницы и 15 гостиничных комплексов, общая емкость размещения в которых превышает 6 тысяч мест.