Якутск, 28 мая, 2020, 11:34 — ИА Регнум. В Якутии в селе Беченча Ленского района прозвенел последний звонок для единственного в 2020 году выпускника средней школы.

Якутия 24 Единственный выпускник в селе Беченча в Якутии

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«Жора, молодец» — написали учителя на доске в классе.

Выпускник 11 класса Георгий Евграфов оказался единственным выпускником средней школы имени Мыреева, передаёт телеканал «Якутия 24».

В классе было пять учеников, но после девятого класса многие ушли, а Жора остался и продолжил учиться до самого конца. По словам классного руководителя, такого у них ещё не бывало.

Георгий был президентом школьного парламента, активно участвовал во всероссийских олимпиадах и соревнованиях.

«Вот и настал долгожданный, но грустный в моей жизни день. День, когда я прощаюсь со школой, учителями. Очень хотелось бы продлить детство. Но, увы, наступил следующий этап жизни», — сказал выпускник.

Как сообщало ИА REGNUM, выпускники 2020 года переживают не только из-за неприлично затянувшейся истории со сроками и условиями проведения ЕГЭ, им также обидно, что большой праздник — выпускной бал перенесён в онлайн-формат.