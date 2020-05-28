Калуга, 28 мая, 2020, 11:22 — ИА Регнум. Заместителем генерального директора — директором филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Калугаэнерго» назначен Дмитрий Фёдоров, Об этом 28 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе энергокомпании.

Фото пресс--службы филиала «Калугаэнерго». Заместителем генерального директора — директором филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Калугаэнерго» назначен Дмитрий Фёдоров

47-летний Дмитрий Фёдоров в 1995 году окончил Московский государственный аграрно-инженерный университет по специальности электрификация и автоматизация сельского хозяйства. Свой трудовой путь он начал мастером Семеновского РЭС Йошкар-Олинских электрических сетей ОАО «Мариэнерго». Затем последовательно прошел все ступени карьерного роста — работал начальником Семеновского района электрических сетей, главным инженером Йошкар-Олинских электрических сетей, заместителем директора по капитальному строительству, директором филиала «Мариэнерго».

В числе приоритетных задач, которые предстоит решать калужским энергетикам под руководством Дмитрия Фёдорова, — выполнение программы цифровой трансформации электросетевого комплекса, исполнение плана мероприятий по снижению уровня потерь электроэнергии, создание современной автоматизированной системы оперативно-технологического и ситуационного управления объектами электросетевого хозяйства региона.