Кострома, 28 мая, 2020, 11:12 — ИА Регнум. В Костромской области зафиксирован максимальный суточный прирост инфицированных — 39 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по региону. Предыдущий антирекорд пришёлся на 14 мая, тогда в регионе сообщили о 31 заражённом за сутки.

Большая часть новых заражений зафиксирована в Нерехте и Нерехтском районе, первые случаи инфекции выявлены в Солигаличском районе.

«Увеличение количества заразившихся COVID-19 связано с пренебрежением гражданами правилами собственной безопасности, встречами с заболевшими знакомыми и родственниками», — говорится в сообщении штаба.

Таким образом, нарастающим итогом в области, включая 360 выздоровевших, выявлено 656 заражённых. Ещё 56 человек находятся в больницах региона.