Иркутск, 28 мая, 2020, 11:02 — ИА Регнум. Лишившийся должности губернатора Иркутской области Сергей Левченко не оставляет своих намерений вновь стать первым лицом региона. На своей странице вFacebook он, в частности, пояснил:

Цитата со страницы Сергея Левченко в Facebook Экс-глава Приангарья Сергей Левченко намерен снова стать губернатором

« Моя отставка в декабре 2019-го была вынужденным шагом, совершенным под большим давлением. Но обстановка в стране и области изменилась. Больше нет тех факторов, которые стали для меня решающими и заставили написать заявление об отставке».

Деятельность новой губернаторской команды, по словам Сергея Левченко, не выдерживает никакой критики:

«1 сентября 2020 года, по постановлению президента РФ, должны были ввести в школах бесплатное горячее питание для младших классов, но сейчас нам сообщают, что питание появится только в 2022 году, потому что нет средств; на пострадавших от паводка территориях мы за пять месяцев восстановили системы жизнеобеспечения, инфраструктуру, а за пять месяцев этого года вырыт только один котлован. Я не могу оставаться равнодушным и безучастным. В условиях нарастающего по всей стране социально-экономического кризиса нужна команда, которая работает и не боится ответственности. Нужно возвращать область на путь развития и управляемости», — заявил экс-губернатор Приангарья.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, своей должности губернатор-коммунист Сергей Левченко лишился осенью 2019 г. Как пояснил позже глава России Владимир Путин, это произошло потому, что Левченко не смог оперативно справиться с восстановлением региона после мощнейшего наводнения.

20 мая 2020 года во время заседания санитарно-эпидемиологической комиссии врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих губернаторских выборах.