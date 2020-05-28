Ярославль, 28 мая, 2020, 10:31 — ИА Регнум. В Ярославской области выявлено еще 84 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России. Нарастающим итогом в регионе коронавирус зарегистрирован у 2892 человек.

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За последние 24 часа в регионе 37 новых выздоровевших, всего за время пандемии от коронавируса излечились 653 ярославца. Официальная статистика смертности не изменилась, в регионе зарегистрировано 13 летальных исходов, новых случаев смертей от COVID-19 нет.