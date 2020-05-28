Ярославль, 28 мая, 2020, 10:00 — ИА Регнум. В Ярославской области планируется двукратное снижение ставки единого налога на вмененный доход. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на главу региона. Как заявил ярославский губернатор, эта мера рассматривается региональным правительством как средство поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от ограничений в пандемию коронавируса. Средства ЕНВД поступали в местные бюджеты, которые теперь предстоит оптимизировать.

Правительство Ярославской области

«В качестве дополнительной помощи прорабатываем снижение в два раза ставки единого налога на вмененный налог. Мы понимаем, что это частично оголит муниципальные бюджеты, поэтому очень важно, чтобы выпадающие доходы городов и районов были им частично компенсированы. В бюджете области уже предусмотрено на это 200 млн рублей. Но муниципальные образования должны оптимизировать и пересмотреть и свои бюджеты, чтобы направлять высвободившиеся средства на поддержку предприятий», — заявил Дмитрий Миронов.

Глава региона озвучил статистику. В числе пострадавших 14 тысяч малых и средних предприятий региона, на которых работает 35 тысяч человек. В апреле 4 тысячи компаний получили безвозмездные выплаты из расчета 12 130 рублей на одного сотрудника. Как ранее сообщало ИА REGNUM, некоторые ярославские предприниматели не могут обеспечить не только сотрудников, но и самих себя и вынуждены даже недоедать.