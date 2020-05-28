Калуга, 28 мая, 2020, 10:06 — ИА Регнум. Более 10 тысяч семей Калужской области, не имеющих право на материнский капитал, получат ежемесячные выплаты на детей до трёх лет. Об этом 28 мая сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела социальных выплат отделения Пенсионного фонда России по Калужской области Светлана Зайцева.

Петров-Водкин Кузьма Сергеевич. Мать. 1913

По её словам, в соответствии с Указом президента РФ право на ежемесячную выплату в размере пяти тысяч рублей расширено и более не связано с правом на материнский капитал. Ежемесячная выплата положена семьям с детьми не достигших трёх лет. Чтобы получить выплату, достаточно до 1 октября текущего года подать заявление в личном кабинете на портале Госуслуг или на официальном сайте Пенсионного фонда. В заявлении нужно указать номер СНИЛС заявителя и номер банковского счета, на который поступит выплата. Также заявление можно подать в территориальные органы Пенсионного фонда и органы МФЦ лично. Однако в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в ПФР в настоящее время можно только по предварительной записи. Выплаты осуществляются только на банковский счет заявителя в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении.

«В мае осуществляются выплаты по заявлениям, принятым с 11 мая по 25 мая 2020 года. По заявлениям, принятым с 26 мая, выплата будет осуществляться в первых числах июня», — уточнила Светлана Зайцева.