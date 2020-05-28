Село Алтайское, Алтайский край, 28 мая, 2020, 09:20 — ИА Регнум. В южных районах Алтайского края уже начали собирать урожай жимолости.

Цитата сайта ГТРК «Алтай» Жимолость

Как сообщает ГТРК «Алтай» со ссылкой на жительницу села Нижнекаменка Алтайского района Ольгу Байдину, урожай получился хороший, но меньше, чем в 2019 году.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за небывало ранней весны в Алтайском крае повезло и грибникам: в лесах уже собирают боровики, маслята и подберёзовики.

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