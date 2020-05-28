Африканский сом доплыл до Ярославля
Ярославль, 28 мая, 2020, 09:19 — ИА Регнум. Предприятие по выращиванию африканского клариевого сома появилось в Ярославле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области. Как рассказывает официальный сайт правительства, планируется производить до 16 тонн сома в год, первые взрослые особи вырастут через 4−6 месяцев. Вкус африканского клариевого сома уже смогли оценить участники банкета на открытии нового производства.
Собственником завода является индивидуальный предприниматель Владимир Салахутдинов. Согласно данным ЕГРИП, пресноводным рыбоводством в качестве основного вида деятельности он начал заниматься с 8 мая 2020 года, а до этого бизнесмен работал в сфере розничной торговли неспециализированных магазинов. Региональные власти уже объявили о финансовой поддержке нового завода.
«Представители департамента АПК на встрече заявили, что в целях содействия предпринимателю в развитии рыбоводного хозяйства, планируется оказание государственной поддержки в виде возмещения части понесенных затрат на приобретенное оборудование в размере до 30% от его стоимости, а также предоставление Фондом развития промышленности и агропромышленного комплекса Ярославской области займа на льготных условиях на закупку рыбопосадочного материала и специализированных кормов для выращивания объектов аквакультуры», — говорится в релизе, размещенном на официальном сайте регионального правительства.
Интересно, что само будущее предприятие находится на улице Журавлева, совсем рядом со зданием областного управления ГИБДД. Ранее производство клариевого сома планировалось организовать в деревне Вахрушево Ростовского района. Как сообщало ИА REGNUM там должен был открыться индустриальный комплекс по производству 1500 тонн живой рыбы в год.
Капсулу на месте стройки заложили в сентябре 2017 года, сроки открытия завода неоднократно сдвигались. Производство клариевого сома последовательно хотели начать в сентябре 2018-го, первом или втором квартале 2019-го и первой половине 2020 года. Однако теперь по версии сайта правительства инвесторы ростовского проекта — ООО «ИнАгроБио» — будут поставлять корма для рыбовода Владимира Салахутдинова. О стройке в Вахрушево директор предприятия высказывается крайне осторожно.
«Как добавил Сергей Шинкарев, компания начала реализацию проекта по выращиванию клариевого мраморного сома в Ростовском районе. Ферма планирует получать 1250 тонн живой рыбы в год», — отмечается в релизе регионального правительства.
При этом промышленное производство редких рыб по-прежнему остается приоритетом для региональных властей.
«Аквакультура является одним из приоритетных направлений агропромышленного комплекса Ярославской области в рамках комплексной социально-экономической программы развития региона «10 точек роста», разработанной губернатором Дмитрием Мироновым, — отметил заместитель председателя правительства Ярославской области Валерий Холодов.
По словам куратора ярославского АПК в области уже выращивают радужную форель и балтийского сига, на очереди индустриальный комплекс по производству стерляди и судака в поселке Борок Некоузского района. Его обещают открыть в сентябре 2020 года.