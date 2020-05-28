Ярославль, 28 мая, 2020, 09:19 — ИА Регнум. Предприятие по выращиванию африканского клариевого сома появилось в Ярославле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области. Как рассказывает официальный сайт правительства, планируется производить до 16 тонн сома в год, первые взрослые особи вырастут через 4−6 месяцев. Вкус африканского клариевого сома уже смогли оценить участники банкета на открытии нового производства.

Yarregion.ru Клариевый сом на банкете

Собственником завода является индивидуальный предприниматель Владимир Салахутдинов. Согласно данным ЕГРИП, пресноводным рыбоводством в качестве основного вида деятельности он начал заниматься с 8 мая 2020 года, а до этого бизнесмен работал в сфере розничной торговли неспециализированных магазинов. Региональные власти уже объявили о финансовой поддержке нового завода.

Yarregion.ru Открытие нового завода

«Представители департамента АПК на встрече заявили, что в целях содействия предпринимателю в развитии рыбоводного хозяйства, планируется оказание государственной поддержки в виде возмещения части понесенных затрат на приобретенное оборудование в размере до 30% от его стоимости, а также предоставление Фондом развития промышленности и агропромышленного комплекса Ярославской области займа на льготных условиях на закупку рыбопосадочного материала и специализированных кормов для выращивания объектов аквакультуры», — говорится в релизе, размещенном на официальном сайте регионального правительства.

Yarregion.ru Мальки сома

Интересно, что само будущее предприятие находится на улице Журавлева, совсем рядом со зданием областного управления ГИБДД. Ранее производство клариевого сома планировалось организовать в деревне Вахрушево Ростовского района. Как сообщало ИА REGNUM там должен был открыться индустриальный комплекс по производству 1500 тонн живой рыбы в год.

Капсулу на месте стройки заложили в сентябре 2017 года, сроки открытия завода неоднократно сдвигались. Производство клариевого сома последовательно хотели начать в сентябре 2018-го, первом или втором квартале 2019-го и первой половине 2020 года. Однако теперь по версии сайта правительства инвесторы ростовского проекта — ООО «ИнАгроБио» — будут поставлять корма для рыбовода Владимира Салахутдинова. О стройке в Вахрушево директор предприятия высказывается крайне осторожно.

Место стройки комплекса в Вахрушево

«Как добавил Сергей Шинкарев, компания начала реализацию проекта по выращиванию клариевого мраморного сома в Ростовском районе. Ферма планирует получать 1250 тонн живой рыбы в год», — отмечается в релизе регионального правительства.

При этом промышленное производство редких рыб по-прежнему остается приоритетом для региональных властей.

«Аквакультура является одним из приоритетных направлений агропромышленного комплекса Ярославской области в рамках комплексной социально-экономической программы развития региона «10 точек роста», разработанной губернатором Дмитрием Мироновым, — отметил заместитель председателя правительства Ярославской области Валерий Холодов.

Yarregion.ru Выпуск мальков

По словам куратора ярославского АПК в области уже выращивают радужную форель и балтийского сига, на очереди индустриальный комплекс по производству стерляди и судака в поселке Борок Некоузского района. Его обещают открыть в сентябре 2020 года.