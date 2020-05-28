Тюмень, 28 мая, 2020, 08:43 — ИА Регнум. Тюменские «бабушки особого назначения» в период самоизоляции граждан, установленный в связи с пандемией коронавирусной инфекции, продолжают свою активную деятельность. Они устроили марш-бросок на социальные сети, создав специальную группу во «ВКонтакте», сообщила корреспонденту ИА REGNUM координатор проекта Ирина Богунова.

Vk.com/babyshkiosobogo72

«Наши волонтёры серебряного возраста не привыкли сидеть на месте и даже в период режима самоизоляции приносят пользу людям. Группа из 55 тюменок пенсионного возраста, создали «ВКонтакте» паблик « Онлайн-патруль 55+ #Бабушки особого назначения », где размещают обучающие видеоуроки, видеоролики и памятки, разработанные для людей старшего возраста», — пояснила Ирина Богунова.

Видеопамятки монтируют сами участницы онлайн-патруля. Работают по семи направлениям: безопасность в быту, на улице, экологическая, пищевая и лекарственная, правовая и финансовая грамотность, правила оказания первой помощи, самооборона. Проводятся видеоуроки о мерах профилактики распространения коронавирусной инфекции.

«С нами случаются различные ситуации, и очень важно знать о том, как правильно и эффективно действовать в тех или иных непредвиденных обстоятельствах», ― сообщили о своих целях участницы проекта.

К примеру, серебряный волонтёр Светлана Жалобина подробно рассказала в паблике о телефонных мошенничествах и мерах противодействия злоумышленникам. Эколог Надежда Сергеева сообщила о второй жизни пластиковых бутылок и экономии таких ресурсов, как вода и свет. Любовь Здвижкова ведёт медицинские уроки, а МаргаритаНиязова раскрыла алгоритм действий в чрезвычайных ситуациях.

«Все участницы проекта отмечают, что работая в онлайн-формате, они получают бесценный опыт компьютерной грамотности, узнали множество программ, которые помогают оформлять видеоролики и инфографику. После снятия карантина спецотряд, конечно, будет действовать в обычном режиме, но опыт самоизоляции тоже полезен и помог «бабушкам особого назначения» получить новые знания и компетенции», — сообщила Ирина Богунова.

Отметим, социальный проект #Бабушки особого назначения Тюменского регионального благотворительного фонда «Старшее поколение» ― победитель конкурса Фонда президентских грантов.