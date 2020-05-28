Тюменские «бабушки особого назначения» помогают землякам онлайн
Тюмень, 28 мая, 2020, 08:43 — ИА Регнум. Тюменские «бабушки особого назначения» в период самоизоляции граждан, установленный в связи с пандемией коронавирусной инфекции, продолжают свою активную деятельность. Они устроили марш-бросок на социальные сети, создав специальную группу во «ВКонтакте», сообщила корреспонденту ИА REGNUM координатор проекта Ирина Богунова.
Видеопамятки монтируют сами участницы онлайн-патруля. Работают по семи направлениям: безопасность в быту, на улице, экологическая, пищевая и лекарственная, правовая и финансовая грамотность, правила оказания первой помощи, самооборона. Проводятся видеоуроки о мерах профилактики распространения коронавирусной инфекции.
К примеру, серебряный волонтёр Светлана Жалобина подробно рассказала в паблике о телефонных мошенничествах и мерах противодействия злоумышленникам. Эколог Надежда Сергеева сообщила о второй жизни пластиковых бутылок и экономии таких ресурсов, как вода и свет. Любовь Здвижкова ведёт медицинские уроки, а МаргаритаНиязова раскрыла алгоритм действий в чрезвычайных ситуациях.
Отметим, социальный проект #Бабушки особого назначения Тюменского регионального благотворительного фонда «Старшее поколение» ― победитель конкурса Фонда президентских грантов.