В Ярославской области на кредитные каникулы ушли 1300 человек
Ярославль, 28 мая, 2020, 08:23 — ИА Регнум. В Ярославской области кредитные каникулы смогли получить 1301 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ярославского отделения Банка России. Всего в кредитные учреждения региона обратилось около 13 тысяч ярославцев, которые не могут осуществлять платежи по кредитам в нынешних условиях. Изменить ситуацию смогли 60 процентов обратившихся. Помимо кредитных каникул, чаще всего плательщики кредитов претендовали на изменение условий кредитования. Кредитные учреждения региона изменили сумму платежа для 6366 ярославцев.
«Отказано в отсрочке платежей тем заемщиком, кто не подтвердил снижение дохода на 30% по сравнению с предыдущим годом. Наиболее распространенная причина отказа в каникулах — превышение размера кредита, который максимально допустим для этой меры поддержки и определен постановлением Правительства РФ», — отметили в ярославском отделении Банка России.
При этом в два раза выросло число жалоб жителей региона на сами банки: с 92 обращений в марте до 192 в апреле 2020 года.