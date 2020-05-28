Свыше 12 тыс. калужан воспользовались антикризисными кредитными каникулами
Калуга, 28 мая, 2020, 09:10 — ИА Регнум. В период с 20 марта по 20 мая в банки Калужской области поступило 12 тысяч 593 обращения заемщиков об изменении условий кредитного договора на фоне пандемии коронавируса. Из обращений на реструктуризацию в рамках собственных программ банков подано 11 тысяч 133 заявления. Об этом 28 мая сообщила корреспонденту ИА REGNUM управляющий калужским отделением Банка России Ирина Карлаш.
По её словам, 1460 заявлений от заёмщиков банки получили на предоставление кредитных каникул по новому антикризисному федеральному закону. По ипотеке кредитные каникулы в рамках данного закона запросили 312 жителей региона. По потребительскому кредиту на отсрочку выплат подано 537 заявок, по кредитным картам — 502. За кредитными каникулами по автокредиту обратилось 103 жителя области. К 21 мая одобрено 66% рассмотренных обращений. Отказано в 31% случаев, в основном по причине превышения максимального размера кредита. Часть заявок находится на рассмотрении. Необходимые для предоставления кредитных каникул документы в банк можно отправить через личный кабинет на интернет-портале госуслуг.
«По закону о кредитных каникулах, воспользоваться отсрочкой платежей по потребительским кредитам, кредитным картам и ипотеке могут те заёмщики, которые попали в трудную финансовую ситуацию из-за пандемии коронавируса (их доход снизился на 30% и более за месяц, предшествующий месяцу обращения, по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год), а кредитный договор заключен до 3 апреля 2020 года», — напомнила Ирина Карлаш.