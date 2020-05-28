Калуга, 28 мая, 2020, 09:10 — ИА Регнум. В период с 20 марта по 20 мая в банки Калужской области поступило 12 тысяч 593 обращения заемщиков об изменении условий кредитного договора на фоне пандемии коронавируса. Из обращений на реструктуризацию в рамках собственных программ банков подано 11 тысяч 133 заявления. Об этом 28 мая сообщила корреспонденту ИА REGNUM управляющий калужским отделением Банка России Ирина Карлаш.

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По её словам, 1460 заявлений от заёмщиков банки получили на предоставление кредитных каникул по новому антикризисному федеральному закону. По ипотеке кредитные каникулы в рамках данного закона запросили 312 жителей региона. По потребительскому кредиту на отсрочку выплат подано 537 заявок, по кредитным картам — 502. За кредитными каникулами по автокредиту обратилось 103 жителя области. К 21 мая одобрено 66% рассмотренных обращений. Отказано в 31% случаев, в основном по причине превышения максимального размера кредита. Часть заявок находится на рассмотрении. Необходимые для предоставления кредитных каникул документы в банк можно отправить через личный кабинет на интернет-портале госуслуг.

«По закону о кредитных каникулах, воспользоваться отсрочкой платежей по потребительским кредитам, кредитным картам и ипотеке могут те заёмщики, которые попали в трудную финансовую ситуацию из-за пандемии коронавируса (их доход снизился на 30% и более за месяц, предшествующий месяцу обращения, по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год), а кредитный договор заключен до 3 апреля 2020 года», — напомнила Ирина Карлаш.