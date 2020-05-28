Усолье-Сибирское, Иркутская область, 28 мая, 2020, 07:34 — ИА Регнум. На территории строительства обхода Усолья-Сибирского автодороги Р-255, в районе моста через реку Белую и вблизи села Большая Елань (Иркутская область) начались археологические изыскания. Как сообщаетФКУ Упрдор «Прибайкалье», стоянку древнего человека времён палеолита Мальта, где будет проходить федеральная трасса, учёные обнаружили ещё в прошлом веке и теперь все исторически ценные предметы, возраст которых от 5 до 30 тысяч лет, необходимо извлечь из земли до начала строительных работ.

ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Артефакты, найденные в ходе археологических изысканий в районе моста через реку Белую и вблизи села Большая Елань

ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Археологические раскопки в Приангарье

«На одном из участков уже найдены каменные лезвия, орудия для добычи огня и приготовления пищи. Не исключено, что здесь будут обнаружены останки мамонтов и шерстистых носорогов», — сказано в официальном сообщении.

По признанию доцента иркутского государственного университета Екатерины Липниной, впервые за все время существования археологического подразделения ИГУ предстоит вскрывать такую большую площадь. В 2020 году ученые планируют провести раскопки на площади 20 тысяч квадратных метров.