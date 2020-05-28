Курган, 28 мая, 2020, 07:01 — ИА Регнум. В Кургане местные парламентарии единогласно решили установить мемориальную доску ветерану Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту артиллерии Иосифу Семёновичу Жигареву. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Pamyat-naroda.ru Иосиф Семёнович Жигарев

Памятную доску Герою Советского Союза установят на фасаде дома №1 по ул. Некрасова, где в довоенные годы работал Иосиф Жигарев.

Согласно открытым источникам, герой родился в крестьянской семье в деревне Павловка Смоленской области 22 сентября 1906 года. До Великой Отечественной войны в 1927—1928 годах Иосиф Жигарев работал плотником на Курганском консервно-мясном заводе, затем заведующим избой-читальней в селе Васильевка.

В Красную Армию был призван в 1928 году. Спустя четыре года он окончил Московскую артиллерийскую школу. Затем прошёл курсы усовершенствования командного состава. На фронт Иосиф Жигарев попал в июле 1941 года.

В апреле 1945 года он обеспечил стремительное наступление стрелковых частей к западной окраине Берлина, а затем — штурм города. Жигарев лично участвовал в отражении двенадцати ожесточённых контратак противника.

За умелое командование артиллерийской бригадой Указом президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года Иосифу Жигареву присвоено звание Героя Советского Союза. Во время войны он также награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Суворова II степени, Кутузова II степени, двумя орденами Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды.

После войны Иосиф Семёнович Жигарев продолжал службу в армии. После войны проживал в Минске. Умер в 1983 году.