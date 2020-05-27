Ванкувер, Канада, 28 мая, 2020, 01:05 — ИА Регнум. Дело финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу будет рассмотрено судом в Канаде, несмотря на предпринятые адвокатами усилия, передаёт 27 мая CNN.

Kārlis Dambrāns Эмблема Huawei

Ваньчжоу, дочь основателя компании Huawei, была задержана 1 декабря 2018 года по запросу США. Американская сторона обвинила её в мошенничестве и нарушении американских санкций в отношении Ирана. Позже ее отпустили под залог, страну она не покидала.

В настоящее время суд проверяет действия финдиректора, за которые в Вашингтоне требуют её экстрадиции, и выясняет, считаются ли они преступлением в самой Канаде.

Ранее пресс-секретарь министра иностранных дел КНР призвал немедленно освободить Мэн Ваньчжоу и обеспечить ее безопасное возвращение в Китай.