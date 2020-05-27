Калуга, 27 мая, 2020, 20:44 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша уделил особое внимание проходящему в рамках национального проекта «Экология» реформированию отрасли по обращению с отходами.

Пресс-служба правительства Калужской области На онлайн пресс-конференции Владислава Шапши

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сегодня, 27 мая, в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о дальнейшем развитии «Экотехнопарка «Калуга», Владислав Шапша отметил, что вопросы, связанные с накоплением и переработкой отходов, — в числе наиболее острых. Одна из ключевых задач по сохранению экологической безопасности в регионе — цивилизованный подход к переработке ТКО. Ежегодно в муниципалитетах региона образуется порядка полмиллиона тонн учтенных отходов, доля каждого жителя в этом объеме — более 300 килограммов мусора. Решить проблему можно, создавая дополнительные стимулирующие меры для развития экономики рециклинга, цель которой — переработка отсортированного мусора с последующим производством товаров народного потребления.

Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области подчеркнул, что на территории региона будут и в дальнейшем реализовываться только те проекты, которые соответствуют нормам экологической безопасности: «Ни одно предприятие, в том числе «Экотехнопарк «Калуга», не будет работать с нарушением экологических норм безопасности. Это главное требование».

По информации министерства строительства и ЖКХ области, в настоящее время разрабатывается проектная документация на рекультивацию выведенных из эксплуатации полигонов в Дзержинском, Тарусском, Людиновском, Мещовском, Медынском, Жиздринском, Бабынинском, Думиничском, Мосальском районах. На эти цели в областном бюджете предусмотрено более 140 млн. рублей.