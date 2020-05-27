Москва, 27 мая, 2020, 19:44 — ИА Регнум. Министерство финансов России на аукционах 27 мая разместило облигации федерального займа на общую сумму свыше 78 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В частности, Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №25 084 с датой погашения 4 октября 2023 года на сумму 41,912 млрд рублей. Объём спроса при этом составил 68,881 млрд рублей. Средневзвешенная цена выпуска составила 101,7876% от номинала, средневзвешенная доходность — 4,77% годовых.

Также ведомство разместило ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 228 с погашением 10 апреля 2030 года на 36,398 млрд рублей. Спрос составил 39,908 млрд рублей, средневзвешенная цена — 116,4680% от номинала, средневзвешенная доходность — 5,54% годовых.

Напомним, 20 мая Минфин разместил три выпуска облигаций федерального займа на рекордную общую сумму почти в 170 млрд рублей.

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