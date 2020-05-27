Можем и запретить! Трамп обвинил соцсети в политической ангажированности
Вашингтон, 27 мая, 2020, 19:38 — ИА Регнум. Социальные сети могут отрицательно сказаться на предвыборной кампании в США, потому что они дискриминационно настроены в отношении людей с консервативными взглядами, написал американский президент Дональд Трамп 27 мая в Twitter.
Глава Штатов напомнил, что на прошлых президентских выборах такие попытки «заглушить голоса» уже были, однако у противников консервативных взглядов тогда ничего не вышло. Но и теперь нельзя терять бдительности, отметил американский лидер.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, один из твитов Трампа оказался помечен знаком, предупреждающим о возможной недостоверности содержащейся в нём информации. Это был твит Трампа о махинациях Демпартии в связи с готовящимися выборами.
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