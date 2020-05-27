Тамбов, 27 мая, 2020, 19:37 — ИА Регнум. В Тамбовской области сегодня, 27 мая, в рамках акции «Мы вместе» медикам вручили средства индивидуальной защиты. Их передали структурному подразделению Тамбовской областной детской больницы — перинатальному центру, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Персонал перинатального центра получил средства индивидуальной защиты в рамках акции «Мы вместе»

Все больше неравнодушных тамбовчан присоединяются к акции «Мы вместе», благодаря которой очередная партия средств индивидуальной защиты передана медикам перинатального центра.

Идея проведения акции принадлежит региональному отделению Российского детского фонда. На эту инициативу живо откликнулись тамбовские предприниматели и приобрели необходимые защитные комплекты. Ценное и необходимое снаряжение медикам передал председатель регионального отделения Союза армян России Овик Мартиросян.

Это уже вторая акция, которая проходит в медучреждении. Всего персоналу детской областной больницы, структурным подразделением которой является перинатальный центр, передано 200 костюмов.

«Наш перинатальный центр является ведущим учреждением родовспоможения в Тамбовской области, поэтому мы должны быть готовы оказывать помощь в любых обстоятельствах. В структуре приемного отделения имеются специализированные обсервационные боксы, в которые согласно маршрутизации к нам поступают беременные для родоразрешения с подозрением на коронавирусную инфекцию. Все необходимые правила при взаимодействии с этими пациентками у нас соблюдаются, поэтому наличие средств индивидуальной защиты для нас актуально, хотя на сегодняшний день в перинатальном центре пациенток с коронавирусом нет», — подчеркнул заместитель главного врача областной детской больницы Алексей Прокопов.

Медики поблагодарили участников акции за проявленную заботу и подаренные средства защиты. Представители Российского детского фонда и Союза армян России в свою очередь заверили, что чужой беды не бывает, поэтому общество должно объединиться перед лицом угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Акция «Мы вместе» охватывает все больше медицинских учреждений региона. Ранее в рамках проекта помощь получили медики Тамбовской областной больницы, Рассказовской ЦРБ, Тамбовской и Мичуринской ЦРБ.