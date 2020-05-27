Стокгольм, 27 мая, 2020, 19:30 — ИА Регнум. Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, получивший на днях тяжелую травму, вернулся в Швецию для прохождения лечения.

Дмитрий Неймырок Златан Ибрагимович

По данным портала Sky Sport Italia, 38-летний нападающий в связи с повреждением подошвенной мышцы правой голени пропустит более месяца.

Напомним, что швед перешёл в миланский клуб прошедшей зимой и провёл за «Милан» девять матчей, отличившись в них 5 (4+1) результативными действиями по системе «гол+пас».