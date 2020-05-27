Рига, 27 мая, 2020, 19:18 — ИА Регнум. 27 мая на шпиль кафедрального собора Святого Екаба в Риге после реставрации вернётся символ Риги Золотой петушок. Об этом пишет портал Nra.l.

Diliff Собор святого Екаба

По данным журналистов, шпиль собора в 91,6 метра является самой высокой точкой Старой Риги. Золотой петушок такой же символ столицы Латвии, как звёзды Кремля для Москвы или Ангел на шпиле Петропавловского Собора в Санкт-Петербурге.

Последний раз петушка реставрировали 38 лет назад. В церемонии водружения примут участие латвийский архиепископ римской католической Церкви Збигнев Станкевич и премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.

Работы по реставрации всего собора Святого Екаба должны быть завершены к его 800-летию в 2025 году.