Киев, 27 мая, 2020, 19:09 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «оккупационным администрациям» нет места в процессе урегулирования ситуации в Донбассе.

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Об этом глава украинской дипломатии заявил 27 мая в эфире телеканала ATR (пропагандистский канал, работающий на средства из госбюджета Украины в пользу лояльных Киеву крымских татар — ред.).

Кулеба пообещал, что нынешние администрации в республиках Донбасса «будут расформированы после возобновления суверенитета Украины над оккупированными территориями».

«Мы с ними не будем вести разговоры, соответственно, они не имеют никаких перспектив в будущей системе урегулирования Донбасса. Если будет безопасность, будет система вывода войск, восстановлен контроль границы, то, собственно, где быть этой оккупационной администрации? Ответ — нигде», — заявил глава МИД.

ИА REGNUM напоминает, что в начале мая глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что официальный Киев хочет завершить войну и вернуть «оккупированные территории Донбасса» в этом году, в частности, через проведение в республиках местных выборов осенью 2020 года. На пресс-конференции 20 мая президент Зеленский заявил, что еще несколько месяцев Украина будет действовать в логике Минских соглашений, но имеет также запасные планы действий.