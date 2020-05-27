Грозный, 27 мая, 2020, 18:40 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал себя абсолютно здоровым человеком. Однако, как каждый человек, он может заболеть любой болезнью. Об этом он заявил во время прямого эфира в Instagram, который провел 27 мая директор телерадиокомпании «Грозный» Ахмед Дудаев.

cechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

Отметив, что в мире в настоящее время заражены коронавирусом миллионы людей, Кадыров высказал мнение, что и он вполне мог заразиться.

«Я что, не человек? Не имею права заболеть? Не имею права поставить капельницу и поднять иммунитет? Я абсолютно здоровый человек», — цитирует чеченского лидера ТАСС.

Позже в своем телеграм-канале Кадыров написал:

«Развеял слухи, которыми наполнилось интернет-пространство на время моего отсутствия в выходные дни. <…> Больше всего всех интересовал один вопрос. Отвечаю: здоров».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чечне и не только взволновались долгим отсутствием в медиаполе главы Чечни Рамзана Кадырова. Ряд телеграм-каналов и СМИ утверждал о том, что чеченский лидер подхватил коронавирус, навещая в больнице главу Урус-Мартановского района, и доставлен самолетом в Москву.

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Вчера, 26 мая, Кадыров провел первое после Ураза-байрама совещание оперативного штаба. Многие смогли заметить, что выглядел Кадыров, мягко говоря, «не очень», при этом на руке у него был прикреплен катетер.

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