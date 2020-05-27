Ижевск, 27 мая, 2020, 18:12 — ИА Регнум. У главы Удмуртии Александра Бречалова тест на коронавирус показал положительный результат. Об этом сообщил сам глава региона в прямом эфире на своей странице в социальной сети.

Udmurt.ru Александр Бречалов

Он заверил, что круг контактных лиц у него минимальный.

«Я примерно понимаю, когда контактировал с заболевшим человеком, это было после 21 мая», — сказал Бречалов.

Как сообщало ИА REGNUM, на 27 мая в Удмуртии выявлено 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в республике подтверждено 583 случая заражения SARS-CoV-2.

Ранее о положительном тесте на коронавирус сообщила министр соцполитики и труда республики Татьяна Чуракова.