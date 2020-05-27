Кострома, 27 мая, 2020, 18:02 — ИА Регнум. Костромской парикмахер Влад Демидович обслужил более 70 клиентов за 48 часов беспрерывной работы — об этом сообщает К1NEWS.RU. Молодой человек принял участие в длительном марафоне в надежде установить мировой рекорд.

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Началось действо в 12 часов 25 мая, закончилось в 12 часов 27 мая. Всё это время брадобрей питался на ходу и практически не делал перерывов.

Марафон снимали на камеру. Чтобы успеть постричь достаточное количество людей, костромичу предоставили помощника по дезинфекции инструментов. Организаторы уточняют, что все эпидемиологические меры безопасности были соблюдены.

Напомним, работать салонам красоты и цирюльням при условии, что специалисты будут надевать маски и перчатки, в Костромской области власти разрешили с 21 апреля. По мнению представителей Роспотребнадзора, салонные процедуры гораздо безопаснее деятельности парикмахеров на дому.