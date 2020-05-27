Калуга, 27 мая, 2020, 17:52 — ИА Регнум. В Калуге сегодня, 27 мая, состоялось заседание Городской думы. Парламентарии внесли изменения в бюджет города. Доходная часть бюджета возросла на 392,4 млн. рублей за счёт безвозмездных поступлений. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, средства будут использованы для финансового обеспечения дорожной деятельности и повышения безопасности дорожного движения.

Пресс-служба Городской думы Калуги Заседание Городской думы Калуги 27.05.2020

Также производится перераспределение средств в рамках ранее утверждённых бюджетных параметров. 20,2 млн. рублей направляется на увеличение уставного фонда муниципального предприятия «Калугаспецавтодор». 4 миллиона рублей выделяется управлению по работе с населением на содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения. 650 тысяч рублей выделяется для реализации бюджетных инвестиций по объекту «Реконструкция моста через р. Яченку в районе д. Белой», 500 тысяч рублей — для выполнения работ по благоустройству территории Яченского водохранилища, 386 тысяч рублей — на ремонт детского сада № 108 «Дружба».

Депутаты внесли поправки в решение «О местных налогах, действующих на территории муниципального образования «Город Калуга». Поправки разработаны для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, наиболее пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции. Поправки предусматривают освобождение налогоплательщиков от уплаты земельного налога на налоговый период 2020 года, на основании выписки из ЕГРЮЛ, подтверждающей осуществление основного вида деятельности в одной из отраслей пострадавшей от пандемии. Сумма выпадающих доходов городского бюджета составит порядка 7,3 млн. рублей.

Были согласованы сделки муниципальным предприятиям. МУП «Калугатеплосеть» были согласованы сделки, связанные с приобретением чугунных задвижек, рулонного стеклопластика, песка, рубероида, кровельного материала и натрий-катионитных фильтров. МУП «Калужские городские коммунальные электрические сети» были согласованы сделки, связанные с приобретением модуля управления уличным освещением и выполнением работ по реконструкции линий электропередачи. Депутатами было принято решение обратиться с законодательной инициативой в Законодательное собрание Калужской области.

Инициатива разработана с целью приведения норм областного законодательства в соответствие с Жилищным кодексом РФ, в части исключения необходимости предоставления сведений органами местного самоуправления Калужской области в отношении вступивших в силу судебных решений о возложении на орган местного самоуправления обязанностей по выполнению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и об исполнении указанных судебных решений.

Кроме того, проектом ограничиваются случаи выполнения органами местного самоуправления функций технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете регионального оператора.

Также в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой депутаты отменили ранее принятое решение о проведении в Калуге Дня городского праздника выпускников как обычно, в июне. Руководством города рассматривается возможность перенести праздник на другое время или отметить выпускников 2020 года в рамках празднования Дня города.