Кострома, 27 мая, 2020, 16:47 — ИА Регнум. В течение 2020 года бюджет Костромской области может потерять 5 млрд рублей из-за пандемии коронавируса, речь идёт о налоговых и неналоговых доходах. Такое предположение в беседе с ИА REGNUM сделал председатель комитета Костромской областной думы по бюджету, налогам, банкам и финансам Олег Скобелкин.

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«В настоящий момент с учётом апреля потери составляют около миллиарда, а вообще оцениваются в более чем 5 миллиардов. Первый квартал мы сработали, в принципе, неплохо, а вот апрель «провалился». В основном потери сейчас идут по налогу на прибыль организаций, налогу на доходы физлиц, доходам с упрощённой системой налогообложения, налогу на землю, налогу на имущество», — сказал эксперт.

Напомним, в начале мая правительство России разрешило регионам перенести сроки уплаты федеральных бюджетных кредитов на более поздний срок. Это позволит казне Костромской области высвободить более 1,2 млрд рублей. Однако сумма не компенсирует потерь, возникших из-за кризиса — средства придётся тратить аккуратно и на самые необходимые нужды.

«Эти средства не компенсируют потери, которые понесет областная казна из-за кризиса, возникшего из-за пандемии. Поэтому в первую очередь высвободившуюся сумму необходимо направить на оплату труда с начислениями работникам бюджетной сферы, предоставление мер социальной поддержки, финансовую помощь местным бюджетам по расходам, связанным с жизнеобеспечением, на финансирование мероприятий по поддержке региональной экономики», — отметил эксперт.

По итогам января-марта 2020 года доходы областной казны составили 7,6 млрд рублей, расходы — 7,1 млрд рублей. В основном деньги тратились на социальную сферу — пособия, образование и здравоохранение. Областной бюджет в первом квартале 2020 года исполнен с профицитом в сумме 513,3 млн рублей.