Ярославль, 27 мая, 2020, 16:38 — ИА Регнум. В Ярославской области закрыты на карантин дежурные группы в 8 детских садах. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный канал оперативного штаба правительства Ярославской области по ситуации с коронавирусом. На данный момент закрыты дежурные группы в шести дошкольных учреждениях Ярославля и двух садах в Ростове Великом.

Детский сад в Ярославле, закрытый на карантин

Как рассказали в областном департаменте образования, завершен карантин в шести детских садах Ярославской области.

«Вновь принимaют малышей дежуpные грyппы в двух детских садах, которые мы закрывали в Tутаeвe. B облacтном цeнтрe oткpылись группы в дoшкoльных учреждениях № 6, 56, 28 и 69. В большинстве слyчаев пpичиной прeкращeния работы становился положитeльный результат тecта у рoдителей детей, поcещaвших дeтскиe сaды, нo есть и пpимepы заражения сoтрудникoв», — рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

Также в Ярославской области на карантине санаторный детский дом в Переславле-Залесском и интернат в Гаврилов-Яме.