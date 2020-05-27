Костромичи возмущены предвыборным вандализмом «Единой России»
Кострома, 27 мая, 2020, 16:32 — ИА Регнум. Костромичи возмутились рекламой праймериз «Единой России», размещённой на столбах и остановках общественного транспорта — передаёт корреспондент ИА REGNUM. Листовки, агитирующие «доверить выбор людям» были замечены на улице Голубкова, Северной Правды и Нижней Дебре в областном центре.
Отметим, что размещение информационных материалов подобным образом не согласуется с правилами благоустройства города Костромы. Согласно им, расклейка газет, афиш, плакатов и других объявлений возможна только в специально отведённых для этого местах. За подобные вещи в региональном кодексе административных правонарушений предусмотрены штрафы.
Предварительное голосование «Единой России» в электронной форме было запущено в полночь 25 мая. Завершится процедура 31 мая. Объявят результаты дистанционного голосования не позднее 2 июня 2020 года.