Ярославль, 27 мая, 2020, 15:53 — ИА Регнум. Голкипер ярославского «Локомотива» Антон Красоткин обменян в новосибирскую «Сибирь». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт ХК «Сибирь». Взамен ярославская команда получит денежную компенсацию. Как ранее сообщало ИА REGNUMКрасоткин вернулся в Ярославль из владивостокского «Адмирала» и подписал с клубом двухлетний контракт.

ХК «Локомотив» Антон Красоткин

Антону Красоткину 23 года, в Континентальной хоккейной лиге он провел 89 игр, в которых одержал 20 побед. В среднем голкипер отбивает 90,7 процента бросков по своим воротам, в активе Красоткина четыре матча, в которых от не пропускал шайб.