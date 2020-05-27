Псков, 27 мая, 2020, 15:47 — ИА Регнум. На третьи сутки безуспешных поисков пропавшей в Псковской области трехлетней девочки следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Поиски ребенка продолжаются. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба СУ СКР по Псковской области.

Фото: СК по Псковской области. В Псковской области продолжаются поиски трехлетней Варвары Поповой.

О пропаже трехлетней Варвары Поповой родители сообщили в правоохранительные органы 23 мая. По имеющимся данным, девочка пропала без вести вечером 23 мая в районе садоводческого некоммерческого товарищества Кебь в Псковском районе. На момент исчезновения она была одета в розовое платье, бордовые колготки, розовые сандалии.

По данному факту 27 мая следователи СК по Псковской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство).

«В рамках возбужденного уголовного дела продолжаются круглосуточные поисковые мероприятия пропавшей девочки, в которых задействованы сотрудники региональных управлений полиции, Росгвардии, ФСИН, военнослужащие Псковского гарнизона, сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС, — отметили в ведомстве. — Неоценимую помощь оказывают волонтеры поисковой организации «Лиза Алерт», спортивные коллективы мотопарапланеристов и подводные охотники, а также просто отзывчивые и неравнодушные псковичи».

Территория области прочесывается в том числе кинологами с собаками, дно реки обследуют водолазы, с воздуха местность осматривают при помощи квадрокоптеров.

«Следователи отрабатывают все возможные версии произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — заверили в региональном СК.

Отметим, следственные мероприятия координирует руководитель следственного управления генерал-майор юстиции Петр Крупеня. Ситуацию также держит на личном контроле губернатор Псковской области Михаил Ведерников.