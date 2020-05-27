Ярославль, 27 мая, 2020, 15:00 — ИА Регнум. В Ярославле начался демонтаж арок в центральной части города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на мэрию областного центра. Элементы благоустройства были установлены в июне 2017 года по распоряжению прежнего мэра города Владимира Слепцова, горожане прозвали арки «слепцовскими сердцами».

Арки на проспекте Ленина в ноябре 2019 года

«Сердца на проспекте Ленина были признаны аварийными, их неудовлетворительное состояние является угрозой для жителей. Во избежание несчастных случаев на основании приказа Комитета по управлению муниципальным имуществом города Ярославля был произведен демонтаж конструкций», — сообщали в мэрии Ярославле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM вопрос о ликвидации «ржавых скелетов» поднимался на заседании муниципалитета Ярославля в мае 2019 года, тогда представители мэрии говорили о том, что «сердца будут в обязательном порядке содержаться и благоустраиваться».

Спустя год принято решение о демонтаже элементов благоустройства. В мэрии уточнили, что после всех работ газон на проспекте Ленина будет восстановлен.