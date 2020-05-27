Кострома, 27 мая, 2020, 13:46 — ИА Регнум. Костромская область вошла в число 10 регионов России с наименьшим административным давлением на бизнес. Такие данные приводятся в докладе бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова «Индекс Административное давление — 2020».

Tatarstan.ru Борис Титов

За основу рейтинга была взята информация защитников предпринимателей на местах, территориальных органов власти и других ведомств за 2019 год. Наиболее комфортные территории для ведения дел — Ульяновская область, Удмуртия, Карелия, Адыгея, Приморский край, Калмыкия, Еврейская АО, Амурская область, Марий Эл. Жестче всего надзорные органы работают в Кабардино-Балкарии, Дагестане, Иркутской области, Чечне, Коми, Волгоградской области.

Отметим, что в прошлом году предприниматели обращались к бизнес-омбудсмену Костромской области Александру Глебову за защитой 68 раз. Чаще всего их беспокоила неоплата по госконтрактам, необоснованные проверки и штрафы. По словам специалиста, предпринимательский климат в регионе можно было назвать «достаточно ровным».