Тверь, 27 мая, 2020, 12:41 — ИА Регнум. Тверская область готовится представить документы для лицензирования футбольного клуба «Тверь» в Российском футбольном союзе и участия в первенстве Профессиональной футбольной лиги. Об этом говорилось на совещании, которое провёл губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Сначала можем сформировать сборную команду игроков из разных городов, но затем нам нужна своя школа, чтобы растить ребят из муниципалитетов Тверской области. Должна быть создана система, чтобы ребята могли здесь, в Твери, тренироваться, жить и учиться», — сказал Игорь Руденя.

Решение о возрождении профессионального футбола в регионе было принято в декабре, договорённость была достигнута на встрече Игоря Рудени с президентом профессионального футбольного клуба «Арсенал» (г. Тула) Гурамом Аджоевым. ФК «Тверь» был создан в апреле 2020 года, название нового клуба определялось народным голосованием.

Глава региона отметил, что в числе ключевых задач — создание современной инфраструктуры, необходимой для организации тренировочного процесса и официальных игр клуба. Так, на совещании обсуждались вопросы приведения в нормативное состояние стадиона «Юность» в Твери. На данный момент завершаются общестроительные работы на стадионе, отремонтированы подтрибунные помещения, обсутроен пресс-центр, ведётся ремонт входной группы. Также планируется ремонт стадионов «Химик», «Центральный» и имени Вагжанова, строительство в областной столице футбольного манежа, реконструкция футбольной базы в поселке Эммаус.

Глава региона обратил внимание на необходимость формирования собственной футбольной школы в регионе — с прицелом на воспитание новых игроков для ФК «Тверь».

Отметим, что футбол в Тверской области входит в число наиболее популярных и массовых видов спорта. По итогам 2019 года футболом занималось более 32 тысяч человек, из них в спортивных школах — почти 4 тысячи человек. В регионе функционирует 180 футбольных полей с естественным покрытием и 17 стадионов, в регионе работают 90 тренеров. В футбольном сезоне 2019 года шесть команд областной спортивной школы олимпийского резерва участвовали в Первенстве России межрегиональной футбольной федерации «Золотое кольцо», три команды стали бронзовыми призерами.