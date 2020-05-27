Санкт-Петербург, 27 мая, 2020, 12:47 — ИА Регнум. Контрольно-счетная палата (КСП) Санкт-Петербурга может вернуться к расследованию финансово-экономической деятельности петербургского метро в 2021 году. Об этом на заседании Заксобрания города сообщил 27 мая председатель КСП Вадим Лопатников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербургский метрополитен

Депутат от «Справедливой России» Алексей Ковалев в ходе отчета КСП напомнил о предыдущем расследовании работы подземки и ее руководителя Владимира Гарюгина.

«Который сейчас каким-то образом стал почетным гражданином. Выяснилось, по вашим материалам, которые, к сожалению, не устояли в Арбитражном суде, что за продажу, отчуждение земельных участков для строительства торговых комплексов, где станции метрополитена находятся, должны были в бюджет поступить 1,4 млрд рублей. А поступило несколько десятков миллионов. Это было по «Обводному каналу», по «Адмиралтейской» и так далее», — заметил Ковалев.

Он поинтересовался, собирается ли КСП и дальше присматриваться к такой деятельности городской подземки и, в частности, к проекту пятиэтажного торгового комплекса, который ГУП «Петербургский метрополитен» собирается возвести на месте вестибюля станции «Политехническая» на площади Иоффе, против чего студенты Политеха уже начали собирать подписи.

«Будете ли вы заниматься новой аферой, которую господин Гарюгин устроил с метро «Политехническая», со станцией вот этой?» — спросил Ковалев. Он заметил, что его интересует экономика проекта и в чьих интересах он реализуется.

Читайте также: В Петербурге над метро «Политехническая» хотят надстроить торговый центр

Вадим Лопатников заметил, что проверочные действия в отношении метро и надстроенных ТРЦ проводились вплоть до 2019 года.

«В 2019 году уголовные дела в отношении руководства метрополитена были прекращены. План на 2020 год уже сформирован и перенасыщен в связи с тем, что сейчас происходит — карантинные мероприятия, практически 90% палаты сейчас работает удаленно. Думаю, что к этой тематике мы сможем вернуться не раньше 2021 года, когда будет формироваться план. Если мы от вас получим такое задание, то мы приступим к этой деятельности в 2021 году», — признал Лопатников.

Напомним, большинство единороссов петербургского ЗакСа выбрали Владимира Гарюгина почетным гражданином Петербурга в 2020 году. Он обошел народную артистку Эдиту Пьеху и поэта Илью Резника.

Проект ТРЦ над станцией «Политехническая» уже был представлен Градостроительному совету Петербурга.