Якутск, 27 мая, 2020, 12:21 — ИА Регнум. В Государственном Собрании (Ил Тумэн) Якутии состоялось расширенное заседание постоянного комитета по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости «О ходе реализации рекомендаций парламентских слушаний на тему «О мерах по реализации в Республике Саха (Якутия) Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года в части решения задач по снижению уровня бедности», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госсобрания.

Пресс-служба Госсобрания Якутии В Госсобрании Якутии в режиме видеоконференции состоялось расширенное заседание постоянного комитета по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости

В видеоконференции приняли участие народные депутаты республики, представители министерств и ведомств, муниципальных образований, а также эксперты.

Открывая заседание, председатель постоянного комитета по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Владимир Чичигинаров отметил, что в условиях возникшей ситуации с распространением коронавирусной инфекции необходимо ускорить реализацию мер по снижению уровня бедности в республике. В соответствии с Планом первоочередных мероприятий по повышению доходов населения республики и снижению уровня бедности на период до 2024 года уровень бедности по стране должен быть снижен практически в два раза. Об этом в своём Послании Федеральному собранию сказал президент РФ Владимир Путин. Повышение доходов населения, борьба с бедностью и поддержка малоимущих граждан сегодня являются одним из основных направлений развития страны.

«По республике показатель населения с доходом ниже прожиточного минимума в 2018 году составил 19%, задача стоит довести этот показатель до 9,5% к 2024 году», — сказал Владимир Чичигинаров.

По словам депутата, сегодня основными факторами роста бедности являются недостаточные темпы роста денежных доходов, высокая стоимость жизни и значительный уровня безработицы, а также высокий коэффициент семейности.

«У нас в республике к категории «за чертой бедности» в основном относятся семьи с детьми — 86,7%, из них 42% — это многодетные семьи. 61,3% от общего количества малоимущих проживает в сельской местности», — отметил председатель профильного комитета.

С декабря 2018 года в девяти субъектах страны реализуется пилотный проект, направленный на снижение уровня бедности, который был изучен профильным комитетом.

«В рейтинге эффективности адресных мер поддержки в Приморском крае считают единовременные денежные выплаты на первого ребёнка, субсидии на жилищно-коммунальные расходы, единовременные денежные выплаты на третьего и последующих детей, реализацию социального контракта, компенсации за ЖКУ многодетным семьям и детские пособия. Также легализация неформальной занятости снизила показатели бедности в Приморском крае», — сообщил Чичигинаров.

Министр экономики республики Майя Данилова в своём выступлении отметила, что поставленная Указом президента страны национальная цель по снижению уровня бедности в два раза является очень серьёзным вызовом.

«За 2019 год, по предварительным данным, уровень бедности снизился на 0,7%, по стране также идёт снижение — на 0,3%. Якутия за 2018 год находилась на 13-м месте по порядку убывания показателя, а сейчас мы на 16-м месте. Это говорит о положительной динамике снижения уровня бедности в республике в сравнении с среднероссийскими показателями. Но этот показатель всё еще очень высокий. Нам необходимо продолжать целенаправленную работу», — отметила министр.

Добавим, что в 2019 году к снижению уровня бедности привели мероприятия по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы, увеличению минимального размера оплаты труда, а также дополнительные выплаты в рамках поддержки семей с детьми.

«Это позволило сократить численность малоимущего населения в республике. Реальные денежные доходы увеличились на 2,4%. Но в 2020 году есть целевой ориентир по бедности, он должен быть снижен до 16,1%, из «черты бедности» нам нужно вывести 16 тысяч человек. Это очень напряженный показатель, и понятно, что та ситуация, которая складывается на сегодня, вызванная эпидемией коронавирусной инфекции, влияет на все секторы экономики, основных налогоплательщиков, крупные компании — всё это негативно отражается на уровне доходов населения республики», — подчеркнула Майя Данилова.

С учетом новых экономических реалий в 2020 году Минэкономразвития РФ рассматривает предложения по изменению целевых показателей. Разрабатывается так называемый общенациональный план восстановления экономического роста, уровня занятости и доходов населения. В этом году были приняты несколько пакетов антикризисных мер по поддержке малого и среднего предпринимательства, комплексный план устойчивого развития экономики и социальной стабильности.

«Основная задача антикризисных мер — недопущение взрывного роста безработицы, у людей должен быть источник дохода. В бюджетном секторе работают 40% занятых, для которых гарантировано недопущение снижения заработной платы. С 1 октября ожидается повышения заработной платы прочих категорий, это самые низкооплачиваемые категории, работники бюджетной сферы, есть цель достичь уровня не ниже инфляции. В реальном секторе у нас работают 19% занятых, это малый и средний бизнес, который насчитывает 87 тысяч человек. Для их поддержки приняты меры, связанные и с отсрочкой налоговых, кредитных, арендных платежей, снижения страховых взносов и так далее», — пояснила министр.

То, что в условиях пандемии происходит определенная перестройка в занятости, также было отмечено министром труда и социального развития Еленой Волковой.

«С 1 января 2020 года у нас повысилась минимальная гарантия в сфере оплаты труда. Большое внимание сегодня мы уделяем вопросам повышения оплаты труда прочим категориям граждан. Активно ведётся работа по заключению социальных контрактов на развитие личного подсобного хозяйства и открытие индивидуальной предпринимательской деятельности. В основном данной поддержкой в виде субсидий воспользовались жители сельских местностей. В 2021 году будет предусмотрено софинансирование из федерального бюджета, что позволит расширить направления социального контракта», — заявила она.

О том, какова ситуация с безработицей в республике, рассказал председатель Госкомитета по занятости населения Степан Москвитин. По его словам, продолжается работа по содействию местному населению в трудоустройстве в промышленных предприятиях.

«На сегодня численность трудоустроенных из числа местного населения составила более 1500 человек. Реализуются меры по организации временного трудоустройства, профессионального обучения, трудоустройству граждан с инвалидностью, производится единовременная денежная выплата в помощь самозанятым. 23 085 человек обратилось в службу занятости, из них 19 869 человек встали на учёт по безработице. Напомню, что пособие по безработице на сегодня составляет от 16 до 24 тысяч рублей», — сказал он.

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Пётр Гоголев отметил, что прогнозируемое снижение реальных доходов населения коснется жителей сельской местности.

«С учётом ситуации, связанной с пандемией, ожидается снижение реальных доходов на 2,2%. Я понимаю, что это будет происходить неравномерно по отраслям экономики, крупные промышленные компании также ощутят снижение доходной части. Но особенно это скажется в сельской местности. Озабоченность об этом мы высказывали в ходе парламентских слушаний в сентябре прошлого года. В части социального контракта, субсидии по которому выделяются по трём направлениям, в 2020 году мы закладывали 330 миллионов рублей. Это реальный действенный инструмент, когда семьи получают возможность выйти из сложной жизненной ситуации, выйти из категории малоимущих граждан. Социальный контракт даёт возможность для занятости, у населения появляются доходы. Поэтому в условиях, когда пандемия имеет серьёзное экономическое воздействие, надо об этом задуматься и ускорить исполнение рекомендаций парламентских слушаний», — сказал спикер.

Пётр Гоголев также обратил внимание на то, что, несмотря на предпринятый серьёзный комплекс мер по поддержке предпринимательства, малый и средний бизнес до сих пор продолжает «сигнализировать».

"К нам поступило обращение уполномоченного по правам человека, объединения предпринимателей о том, что принимаемых мер недостаточно. Считаю необходимым пересмотреть направления поддержки в рамках Государственной программы развития предпринимательства и развития туризма на 2020−2024 гг. Субсидий, которые были предоставлены на сумму 22 миллиона 450 тысяч рублей, не хватает для реальной поддержки. Учитывая структуру экономики республики, когда крупные транснациональные компании, крупные хозяйствующие субъекты являются основными налогоплательщиками, у нас малый и средний бизнес имеет социальную миссию. Необходимо стимулировать предпринимательскую инициативу», — отметил Пётр Гоголев.

Он также напомнил, что глава республики Айсен Николаев в своём Послании Госсобранию обозначил задачу по увеличению реальных доходов населения в сельской местности.

«Это касается переформатирования движения «Добрых дел», которое инициировал и начинал первый президент республики Михаил Николаев. Средства, которые выделяются по линии добрых дел «Моя Якутия в 21 веке», осваиваются не теми, кто проживает в сельской местности, где происходит строительство и проводятся работы. Доходы должны быть направлены местному населению, но пока реального механизма не создано», — подчеркнул спикер.

В ходе расширенного заседания народные депутаты Андрей Находкин, Любовь Явловская, Мария Христофорова, Евгений Перфильев, Виктор Губарев задали вопросы и внесли ряд предложений, направленных на совершенствование мер социальной поддержки граждан.

В частности, председатель постоянного комитета по делам семьи и детства Алена Атласова обратила внимание правительства республики на необходимость оказания мер социальной поддержки многодетным семьям. Прежде всего, в части сокращения расходов на оплату коммунальных услуг.

«Очень давно ставим вопрос, никакого решения до сих пор не получили. Также мы внесли предложение о расширении возрастной группы на получение единовременной выплаты для семей с детьми в размере 10 тысяч рублей, охватив детей от 16 лет до наступления 18-летнего возраста. Эта мера позволит смягчить последствия ситуации, сложившейся в российских семьях в связи с пандемией. К сожалению, 21 мая к нам поступил ответ о том, что данная мера не представляется возможной. Но я настаиваю правительству вернуться к этому вопросу, и предусмотреть такую выплату из резервного фонда детям республики», — заявила парламентарий.

По словам и.о. первого вице-премьера республики Кирилла Бычкова, все меры поддержки, которые сейчас предусматриваются, постоянно находятся в процессе пересмотра и обсуждаются.

«У нас большой пакет по данным мерам ушёл в федеральный центр. Мы ожидаем ответа по нашим инициативам, которые были сделаны на основании парламентских предложений. Более того, вопросы занятости будут также обсуждаться на уровне главы государства. Я думаю, в ближайшее время, в начале июня получим ответ. Те предложения, которые не войдут, но были инициированы, мы будем отстаивать», — заверил Бычков.