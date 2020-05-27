Салехард, 27 мая, 2020, 12:15 — ИА Регнум. В больницы Ямала поступили 20 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и миллион медицинских масок от компании «Новатэк». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Пресс-служба губернатора ЯНАО «Новатэк» помогает в оснащении ямальских больниц

Общий объём помощи «Новатэка» медицинским учреждениям Ямала уже превысил 400 млн рублей. Ранее компания передала медикам ЯНАО, которые находятся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией, 60 тысяч противочумных костюмов, маски и аппараты ИВЛ.

Первый заместитель директора департамента здравоохранения ЯНАО Кирилл Трапезников высоко оценил помощь газовой компании медучреждениям региона.

«Техника очень дорогая, качественная и проверенная. Такая помощь очень важна, потому что, помимо коронавируса, у нас остаются пациенты с инфарктами, инсультами, травмами и другими оперативными вмешательствами, которым также требуется поддержка искусственной вентиляцией лёгких», — отметил Кирилл Трапезников.

По данным регионального оперативного штаба, сегодня на Ямале развернуто 869 больничных коек для «ковидных» пациентов. Из них 118 оснащены аппаратами ИВЛ. Это в 1,6 раза превышает федеральные нормы, установленные для Ямала Минздравом России, отмечают в правительстве региона.