Кострома, 27 мая, 2020, 12:03 — ИА Регнум. Костромской департамент здравоохранения опровергает заявление главы Росздравнадзора Ирины Серегиной по поводу недельного запаса защитных костюмов для медиков — передаёт корреспондент ИА REGNUM. По информации ведомства, запасов противочумных костюмов, сделанных в медицинских организациях региона, должно хватить на 1,5−2 месяца.

44.rosgvard.ru Медики в защитных костюмах

«Медицинские организации региона обеспечены запасом защитных костюмов для работы с коронавирусными больными на 1,5—2 месяца. При централизованных закупках предпочтение отдается многоразовым костюмам костромских производителей. Заключены договоры с костромским предприятием «Орбита», которое переориентировало швейное производство на пошив костюмов и на постоянной основе поставляет костюмы в больницу. Приступает к пошиву многоразовых костюмов костромская фирма «Баска».

И та, и другая компания поставляют костюмы 10-кратного использования. В пятницу по контракту поступит ещё 3000 изделий 10-кратного использования производства костромского предприятия «Орбита». С учётом того, что коечный фонд Костромской области для больных коронавирусной инфекцией заполнен только на 20%, и то, что регион закупает защитные костюмы многоразового использования, это почти двухмесячный запас», — заявляют в региональном департаменте здравоохранения.

Напомним, 26 мая руководитель Росздравнадзора заявила о том, что в ряде регионов России, в том числе и Костромской области, остался запас защитных средств лишь на семь дней.