Калуга, 27 мая, 2020, 11:52 — ИА Регнум. В больницах Калужской области скончались два пожилых пациента с COVID-19, сообщает 27 мая корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

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От осложнений, вызванных кононавирусной инфекцией, скончались двое мужчин: житель Бабынинского района 1938 года рождения и житель Думиничского района 1937 года рождения.

Всего в регионе зарегистрировано 29 смертей пациентов с выявленным заражением коронавирусом.