Кострома, 27 мая, 2020, 11:42 — ИА Регнум. Костромские власти не готовы назвать точное число медиков, заразившихся коронавирусом при выполнении служебных обязанностей. Об этом 26 мая на видеоконференции с журналистами заявила заместитель губернатора региона Ольга Ерёмина.

Adm44.ru Централизованная клинико-диагностическая лаборатория в Костроме

На данный момент у Роспотребнадзора есть информация по всем работникам медицинских организаций, инфицированным SARS-CoV2 и находящимся на территории Костромской области. Таких в регионе — 45 человек.

«Это работники системы здравоохранения Ярославля, Москвы и Подмосковья, которые проживают в Нерехте. Также это работники поликлиник РЖД в Буе и Шарье. Есть и работники государственных учреждений. Основной источник заражения — бытовые контакты», — сообщила Ерёмина.

Для расследования «служебных» заражений коронавирусом в костромских государственных учреждениях здравоохранения создана специальная комиссия. Однако, по словам госпожи Ерёминой, её работа ещё не окончена. Сейчас эксперты расследуют, каким образом инфекцию получили медработники шарьинской и мантуровской больниц, а также Окружной больницы костромского округа №2.