Кострома, 27 мая, 2020, 11:36 — ИА Регнум. В Костромской области за минувшие сутки выявлено 16 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Таким образом, нарастающим итогом в регионе выявлено 617 случаев заражения.

Официально наличие вируса подтвердили у 10 жителей Нерехты и Нерехтского района, Буя, Костромы, Шарьи, Кадыйского и Галичского районов.

Из общего количества инфицированных 354 человека выздоровели, 200 человек лечатся дома под наблюдением врачей, ещё 43 госпитализированы в больницы.