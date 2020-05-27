Ульяновск, 27 мая, 2020, 11:24 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжает расти число выявленных случаев заражения коронавирусом. За последние сутки выявлены 70 носителей SARS-CoV-2. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Стопкоронавирус.рф Данные оперативного штаба России

По данным на 27 мая (10:35 мск), в Ульяновской области подтверждено 2121 случай заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 79.

Выздоровели 586 пациентов с COVID-19, из них за последние сутки — 35. Скончались семь человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Поволжье с начала пандемии выявлено 34 817 носителей коронавируса, в том числе за последние сутки — 1072. Выздоровел 15 621 человек, скончались 257 пациентов с COVID-19.