Чебоксары, 27 мая, 2020, 11:16 — ИА Регнум. В Чувашии выявлены 73 новых носителя коронавируса. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Стопкоронавирус.рф Данные оперативного штаба России

По данным на 27 мая (10:35 мск), в Чувашии с начала пандемии подтверждено 2545 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 73.

Выздоровели 922 пациента с COVID-19, в том числе за последние сутки — 157 человек. Скончались 12 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии наибольшее число заражённых выявлено в Чебоксарах, Ядринском и Чебоксарском районах. Меньше всего носителей коронавируса — в Красноармейском районе.

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