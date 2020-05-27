Ярославль, 27 мая, 2020, 11:14 — ИА Регнум. В Ярославской области за минувшие сутки выписано 47 человек, у которых ранее был выявлен коронавирус. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

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За последние 24 часа в регионе выявлено 82 новых случая коронавирусной инфекции. Нарастающим итогом в Ярославской области коронавирус выявлен у 2808 человек, за все время поправились 616 ярославцев. Новых летальных случаев, согласно федеральной статистике, нет. Всего зафиксировано 13 погибших с COVID-19.

За последние сутки 85 субъектах федерации подтверждено 8 338 случаев коронавирусной инфекции, за сутки по стране выписалось 11 079 человек, умер 161 человек.