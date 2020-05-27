Чебоксары, 27 мая, 2020, 10:58 — ИА Регнум. В Чувашии стартовала благотворительная акция, приуроченная к Дню защиты детей. Ребятам из малообеспеченных семей дарят кондитерские наборы. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-секретарь чувашского регионального штаба ОНФ Марина Максимычева.

Onf.ru Волонтёры и «фронтовики» на базе продовольственного фонда Чувашии. В центре — врио главы Чувашии Олег Николаев

По её словам, благотворительная акция пройдёт в нескольких муниципальных образованиях. 26 мая «фронтовики» вместе с волонтёрами побывали в Шумерлинском районе, 27 мая десант высадился в Урмарском районе, следующим пунктом назначения станет Алатырский район. Наборы передаются в центры социального обслуживания, которые затем выдают их малообеспеченным семьям.

«Волонтеры в рамках акции «Мы вместе» в преддверии Дня защиты детей передают малообеспеченным семьям сладости, предоставленные кондитерской компанией. К 1 июня хочется подарить детям праздник», — сказала Марина Максимычева.

В чувашском штабе ОНФ отмечают, что в рамках акции «Мы вместе» также продолжается поддержка пожилых и маломобильных граждан. Для них комплектуют и отправляют в районы бесплатные продуктовые наборы, в состав которых входят мясные консервы, молоко, мука, крупы. Основная площадка для сбора продуктов — складские помещения продовольственного фонда Чувашии. Ранее сообщалось, что здесь ежедневно волонтёры укомплектовывают по 1,5 тыс. наборов.

«В это трудное время в особом внимании нуждаются находящиеся на самоизоляции пожилые люди. Чтобы их поддержать, региональный штаб акции #МыВместе доставит продукты 20 тысячам адресатов по всей Чувашии», — отмечал сопредседатель регионального штаба ОНФ Николай Казаков.