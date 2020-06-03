17:36 27.05.2020

От жителей Курганской области поступило около 1200 заявок на получение телят и поросят в качестве меры поддержки в период пандемии коронавируса. Причём более 850 человек хотели бы получить поросят, сообщает пресс-служба главы региона.

Напомним, новый вид социальной поддержки пострадавших от ограничений в период пандемии коронавирусной инфекции введён по решению губернатора региона Вадима Шумкова. Курганцы могут получить либо семенной картофель при условии наличия земельного участка из расчета 20 кг на сотку, либо двух поросят, либо телёнка.

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Читайте также: В Курганской области бесплатные телята с поросятами положены не всем

Читайте также: Глава Минтруда назвал регионы России с самой высокой безработицей

Тува, Чечня и Ингушетия являются российскими регионами с наиболее сложной ситуацией на рынке труда. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании у президента России Владимира Путина .

Об этом: 1 млрд рублей зарезервировали архангельские власти на спасение экономики

Более 1 млрд рублей зарезервировали в бюджете Архангельской области на устранение последствий пандемии.

Подробности в материале: Минтруд: безработица в России достигнет пика в III квартале 2020 года

Ситуация на рынке в России должна стабилизироваться в последние месяцы текущего года. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании у президента России Владимира Путина .

Челябинский губернатор Алексей Текслер предлагает поддержать градообразующие предприятия в моногородах по примеру системообразующих. Об этом он заявил 27 мая на совещании по ситуации на рынке труда, которое провёл президент России Владимир Путин .

В пресс-службе ПНТЗ в свою очередь отметили: «На предприятии не проводится процедура сокращения персонала. Новотрубный завод работает в штатном режиме по фактической загрузке».

На Первоуральском Новотрубном заводе (Свердловская область) объявили о возможных сокращениях на предприятии, заявили сотрудники завода корреспонденту ИА REGNUM .

Подробности в материале: Минтруд: более 3 млн граждан России находятся в режиме неполной занятости

Более трёх миллионов граждан России переведены в режим неполной занятости в связи с ограничительными мерами, введёнными из-за эпидемии коронавируса, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков .

Читайте также: В Тюменской области в жилищные программы из бюджета заложено 5 млрд рублей

В Тюменской области работают 89 застройщиков многоквартирных домов. Ведётся строительство 216 жилых зданий общей площадью 2,9 млн кв. метров. За первый квартал 2020 года, по словам Александра Моора, уже введено 221,8 тысячи квадратных метров жилья. На реализацию всех жилищных программ в 2020 году выделено из бюджета Тюменской области пять миллиардов рублей.

В Тюменской области в 2020 году в рамках жилищных программ необходимо ввести 1, 756 млн кв. м жилья. Об этом сообщил губернатор области Александр Моор 27 мая на заседании комиссии по региональному развитию, которое провел заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин .

В Челябинской области ситуация на рынке труда может вернуться на доковидный уровень уже во втором полугодии 2020 года. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер на совещании по ситуации на рынке труда, которое провёл 27 мая президент Владимир Путин .

Об этом: В Свердловской области обнародовали санитарную декларацию

Губернатор выразил надежду, что в регионе в скором времени удастся снять ограничения на работу бизнеса.

Декларацию необходимо будет заполнять предприятиям общепита, магазинам с отдельным входом, торговым центрам — для возобновления работы. В документе указаны контактные данные, а также меры санэпидемиологической безопасности, под которыми руководство предприятия должно поставить свою подпись.

Потребительские цены в России за период с 19 по 25 мая выросли в среднем на 0,1% после нулевого показателя в предыдущие две недели, сообщает Росстат.

«Нет смысла перегружать этими деталями Трудовой кодекс. Гораздо важнее защитить права сотрудников и внести поправки, обязывающие компании возмещать работникам затраты на интернет, телефонную связь, компьютерные программы и другие ресурсы, необходимые для решения поставленных задач», — сказал Порочкин.

В российском законодательстве необходимо закрепить обязанность работодателя сохранить заработную плату работника при переводе на удалённый формат работы. Об этом заявил член генерального совета «Партии Роста», общественный омбудсмен по правам предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин .

Подробности в материале: В Тюменской области готовятся к экономической рецессии

Напомним, ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, в Тюменской области вступили в силу с 18 марта. Однако гораздо больший удар по экономике региона и бюджету наносит не инфекция, а обвал цен на энергоресурсы, отмечалось на заседании.

В Тюменской области, по данным налоговой службы, в апреле 2020 года наблюдается падение поступлений налога на прибыль и налога на доходы физических лиц. Об этом 27 мая сообщает газета регионального парламента « Тюменские известия» по итогам заседания комитета областной думы по бюджету, налогам и финансам.

Подробности в материале: Выпускников техникумов и вузов предлагают трудоустраивать за МРОТ

Для выпускников вузов и техникумов могут создать временные рабочие места. С таким предложением выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании по рынку труда, которое провёл президент России Владимир Путин.

Об этом: Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице

Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза начиная с 1 мая. Соответствующее распоряжение дал президент Владимир Путин .

Читайте также: Экономист предсказал рост курса доллара до 85 рублей к концу 2020 года

По мнению экономиста, после снятия ограничительных мер и восстановления экономической активности в России неизбежно увеличится объём импорта. Закупка товаров из других стран производится в валюте, что повысит спрос на неё, ослабив рубль.

К концу 2020 года курс российской валюты может достигнуть отметки в 85 рублей за американский доллар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Евгений Надоршин .

Новая торговая площадка для саратовских сельхозпроизводителей, которая была организована в пос. Елшанка Саратовской области. saratov.gov.ru

«К сожалению, надёжные прогнозы в этот период невозможны в принципе. Любое изменение, связанное с коронавирусом, сломает любой прогноз. Но мне кажется, что если не будет роста цен на нефть, что шансы небольшого снижения выше», — сказал Хестанов.

В обозримом будущем курс рубля с большей вероятностью будет снижаться, нежели расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов .

Читайте также: Аксёнов попросил не вводить тесты на коронавирус для туристов в Крыму

«В частности, по нашему мнению, необходимо полностью отменить обязательное тестирование на коронавирус — как для трудовых коллективов предприятий курортной сферы, так и для туристов, приезжающих в регион».

Комментируя содержащиеся в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии требования, Аксёнов сообщил:

Не вводить требования тестировать на коронавирус сотрудников курортной сферы и туристов в Крыму попросил федеральные власти РФ глава региона Сергей Аксёнов , сообщается в его паблике в Facebook 27 мая.

Подробности в материале: Российская валюта может укрепиться до 65 рублей за доллар

«Негативный сценарий по рублю широко известен и активно обсуждается спекулянтами — это ожидание уровня 85 рублей за доллар, а может быть и больше, когда рубль обвалится по отношению к американской валюте и те, кто зашел в доллары к концу лета, а может к осени получат свои максимальные выгоды. Это очень популярный негативный сценарий. Я отношусь к нему скептически, считаю, что в данной ситуации повторения сюжета 2014−2016 годов, когда было две мощные волны падения российской валюты, ждать не стоит», — заявил Колташов.

По словам эксперта, есть три варианта развития ситуации с курсом рубля: негативный, нейтральный и позитивный. Среди спекулянтов наиболее ожидаемым является первый, однако экономист придерживается иного мнения.

При оптимистическом развитии событий российская валюта к концу 2020 года может укрепиться до 64−65 рублей за американский доллар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов .

«Первый фактор, повлиявший на рост числа безработных — это возможность подать заявление на регистрацию в дистанционной форме. Второй фактор — значительное увеличение размера пособия по безработице с учётом выплат на детей для граждан, которые потеряли работу после 1 марта 2020 года», — отметила Надежда Мазуркевич в комментарии ГТРК «Регион-Тюмень».

По словам директора департамента труда и занятости Тюменской области Надежды Мазуркевич , прирост зарегистрированных безработных в 2−3 раза — это общероссийский тренд.

Тюменская область, по данным Минтруда России, вошла в число регионов, в которых отмечается наибольший рост числа безработных. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании о состоянии рынка труда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , в Тюменской области на 22 мая в качестве безработных в центрах занятости зарегистрировано 23 665 человек.

В Тюменской области максимальное пособие по безработице получили более 3,5 тысячи человек. Из них 1,99 тыс. человек положена доплата к пособию в размере трёх тысяч рублей на каждого ребенка, сообщила ТАСС и.о. начальника управления по труду департамента труда и занятости населения Тюменской области Елена Мосякина .

Читайте также: Пассажирооборот в Бурятии с начала года сократился на треть

Объём пассажирских перевозок в Бурятии за первые четыре месяца 2020 года сократился на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центра Бурятстата.

Об этом: В Алтайском крае продлили карантин для санаториев и баз отдыха

Санатории Алтайского края , в частности те, которые расположены в городе — курорте Белокуриха, не откроются, как ожидалось, с 1 июня 2020 г. Из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе губернатор Виктор Томенко принял решение продлить запрет для санаториев до 8 июня , а для баз отдыха до 22 июня .

Подробности в материале: Сфера услуг в Бурятии просела на 12,2%

Объём платных услуг населению в Бурятии с начала года сократился на 12,2% и составил 13,4 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре Бурятстата. При этом более четверти всех платных услуг заняла «коммуналка».

Подробности в материале: В Чебоксарах за благоустройство дворов заплатят и жители

Читайте подробнее: Продажи авто на вторичном рынке Москвы упали в три раза

По итогам апреля 2020 года московские автолюбители приобрели 8,5 тыс. единиц подержанных машин, что в три раза меньше результата апреля 2019 года. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Так, это касается работы пляжей и обаятельного тестирования на коронавирус приезжающих туристов. В этой связи власти Крыма обратились в правительство РФ с просьбой исключить эти требования.

Целый ряд требований, прописанных в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаториев во время пандемии коронавирусной инфекции, окажется невыполнимым для большинства санаторно-курортных организаций. Такое мнение высказал глава Крыма Сергей Аксёнов.

С истцом у «РЖД» в разные годы было заключено 24 контракта на общую сумму свыше 2,852 млрд рублей, в том числе на работы по обязательному энергетическому обследованию объектов и формированию энергетического паспорта.

Поставщик по 24 контрактам, заключённым с ОАО «Российская железная дорога» (РЖД), потребовал выплатить ему свыше 688 млн рублей. Иск на такую сумму, заявленную как стоимость дополнительных работ, поступил от АО «Инновационный центр энергоэффективных решений» в арбитраж Москвы. Первое заседание назначено на 22 июня 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В Ярославской области кредитные каникулы смогли получить 1301 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ярославского отделения Банка России. Всего в кредитные учреждения региона обратилось около 13 тысяч ярославцев, которые не могут осуществлять платежи по кредитам в нынешних условиях. Изменить ситуацию смогли 60 процентов обратившихся. Помимо кредитных каникул, чаще всего плательщики кредитов претендовали на изменение условий кредитования. Кредитные учреждения региона изменили сумму платежа для 6366 ярославцев.

По прогнозу ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), продажи легковых и легких коммерческих машин на российском авторынке в июне упадут максимум на 50%, если сравнивать с результатами реализации прошлого года. Об этом президент РОАД Олег Мосеев заявил в интервью ТАСС.

За отчётный период дилеры японского автопроизводителя продали в РФ 762 модели Qashqai. При этом реализация данного авто в годовом сравнении сократилась на 61%.

В апреле 2020 года лидером продаж в линейке машин компании Nissan в России стала модель Qashqai. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Об этом: На Алтае закрываются кафе и столовые

Оборот в кафе и ресторанах сократился на 14%.

Как сообщает сегодня, 28 мая, ГТРК «Алтай» , из 2000 зарегистрированных предприятий 15 — не пережили карантин, без работы осталось 146 человек.

Алтайское региональное управление по развитию предпринимательств а обнародовало данные об экономическом состоянии предприятий общественного питания, многие из которых были вынуждены приостановить работу из-за карантинных мероприятий, вызванных эпидемией коронавируса.

В период с 20 марта по 20 мая в банки Калужской области поступило 12 тысяч 593 обращения заемщиков об изменении условий кредитного договора на фоне пандемии коронавируса.

Жители Приморья могут оформить «Дальневосточную ипотеку» в 11 банках и в Корпорации развития жилищного строительства. Процентная ставка по кредиту составляет от 1,6% годовых.

Читайте подробнее: В Казани с 1 июня запустят весь подвижной состав общественного транспорта

С началом лета в Казани на маршруты выйдет весь подвижной состав общественного транспорта. Начиная с 1 июня перевозки будут осуществляться в соответствии с утвержденными летними графиками движения в рабочие и выходные дни.

В Чувашии назвали несколько причин значительного роста количества безработных, в числе которых — регистрация граждан, которые долгое время официально не состояли в трудовых отношения. То есть «ситуация с коронавирусом способствовала «обелению» рынка занятости». Такое мнение высказала глава минтруда Чувашии Алёна Елизарова , комментируя резкий рост числа безработных с 1 марта по 20 апреля — по данному показателю республика вошла в число пяти регионов-антилидеров.

Предложение узаконить «удаленку» вполне логично. Это обусловлено тем, что многие компании адаптировались, разработали методы контроля за работающими удаленно сотрудниками, даже целыми отделами, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Губернатор Петербурга Александр Беглов предлагает увеличить дефицит городского бюджета в 2020 году до 111 млрд рублей. Такую поправку он подготовил к корректировке, которая рассматривается в ЗакСе.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил освободить от транспортного налога на 2020 год пассажирские предприятия, которые работают на регулярных маршрутах.

Законопроект рассмотрят сначала на профильном комитете Заксобрания, позже — на общем заседании.

Предлагается, чтобы губернатор Свердловской области мог устанавливать дополнительные ограничения по времени, местам и условиям розничной продажи спиртного.

Об этом: В Самарской области предложили открыть ярмарки непродовольственных товаров

По сообщению пресс-службы ведомства, с такой просьбой к руководству региона обратились предприниматели на встрече главы области Дмитрия Азарова с представителями торговой отрасли.

Организовать дополнительные универсальные ярмарки выходного дня предложили в Самарской области. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба регионального правительства.

Власти Адыгеи приняли решение о запуске первого этапа снятия ограничений, введенных из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

В России после стабилизации эпидемиологической ситуации крупные компании из топ-50 могут оставить часть персонала на дистанционной работе

«Мы проходим через достаточно тяжелый период — с точки зрения экономики и в целом влияния на общество. Поэтому сейчас те принципы, которые в том числе заложены в поправке к Конституции РФ, особенно тезис об уважении человека труда — тех, кто составляет базу развития экономики — это самое важное, что требует поддержки в период кризиса, внешнего давления и так далее. Этот принцип, конечно, был бы актуален, даже если бы он не был заложен в Конституции. То, что он будет одним из ключевых элементов в поправках — это достаточно логично».

Коронавирус и ситуация с занятостью населения показали, что «уважение человека труда», обозначенное в одной из новых статей Конституции РФ — не пережиток прошлого, а жизненно важная актуальная необходимость, считает генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром», председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам Павел Самиев . Вместе с тем в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он отметил, что в отличие от адресной помощи непосредственно гражданам, проблема с поддержкой малого бизнеса до сих пор не решена:

В Железноводске готовятся к возобновлению туристической жизни. Глава курорта Евгений Моисеев сообщил, что коэффициент санитарно-эпидемиологической ситуации Железноводска оценивается специалистами как благоприятный, что позволяет возобновить работу санаторной отрасли, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Подробности в материале: Наличие соцпакета у работодателя стали ценить более 30% трудящихся в РФ

При этом 13% респондентов отметили, что соцпакет — главный аргумент при выборе работы. Около 20% считают, что бонусы, которые предоставляют работодатели, помогают пережить кризис.

Социальный пакет, предоставляемый работодателем, стал представлять ценность для трети работающих жителей России. Их доля выросла на фоне пандемии коронавируса, следует из опроса НПФ Сбербанка и сервиса «Работа.ру».

«Драйверов стремительного роста тепличного производства стала грамотная политика государства по отношению к отрасли: программы поддержки и существенные инвестиции в тепличные комплексы. Сегодня российская тепличная отрасль — одна из самых современных в мире. Комплексы запускались поэтапно, поэтому урожайность растёт каждый год», — заявил Бикулов.

Несмотря на общий кризис, в России наблюдается значительный рост производства овощей — это результат эффективной государственной поддержки отечественного производителя, что способствовало крупным инвестициям в отрасль. Об этом корреспонденту заявил генеральный директор ТД «Мое Лето» Вагиф Бикулов .

Читайте подробнее: Пандемия заставила экономить на материалах при строительстве и ремонте

Несмотря на то, что население стало беднее, цены на услуги, в том числе и на услуги дизайна и архитектуры, вырастут.

Пандемия коронавируса изменила привычный уклад и стала стимулом для того, чтобы начать жить по-новому. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 мая заявил глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв (ЛДПР).

На Куйбышевскую железную дорогу поступили новые двухэтажные спальные вагоны. Пассажирский парк пополнился семью вагонами. Новый подвижной состав будет курсировать в Москву из Самары, Пензы и Ижевска.

Подробности в материале: В РФ призвали резко увеличить налоги на наиболее богатую часть граждан

Для того чтобы решить экономические проблемы, вызванные пандемией коронавируса, властям РФ следует резко повысить налоги на тех, кто наживается на пандемии, считает экономист Александр Бузгалин .

Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова считает неправильным говорить о нехватке денег у жителей из-за ограничительных мер. Как сообщает телеканал « Ариг Ус », речь об этом зашла на заседании комитета по бюджету и финансам регионального парламента.

Министерство финансов России перечислило 56 регионам средства, компенсирующие снижение их доходов — 100 млрд рублей. Об этом сообщает 28 мая пресс-служба Минфина.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о перенастройке промышленного комплекса Свердловской области для решения широкого круга задач в сфере безопасности, сохранения жизни и здоровья людей. Необходимость изменения подходов к решению этих вопросов продиктовала ситуация, вызванная распространением коронавиурсной инфекции, отметил глава региона в своем выступлении в рамках сессии INNOPROM-ONLINE, посвященной поддержке промышленного комплекса.

Об этом: Жителям Дагестана могут разрешить гулять и заниматься спортом на улице

Руководство Дагестана рассматривает возможность смягчения режима ограничений, действующих на фоне пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики со ссылкой на премьер-министра региона Артёма Здунова .

В Республике Алтай продлили запрет на бронирование и приём туристов на турбазах до 22 июня. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, соответствующее распоряжение подписал глава региона Олег Хорохордин . Размещать гостей не могут туристические базы, дома отдыха и другие коллективные средства размещения.

«Два месяца прошло с момента, когда мы находимся в ограниченных условиях. Еще не все сферы бизнеса возвращаются к работе. Но за всем за этим стоят результаты. Малый и средний бизнес пережил это сложно», — сказал Капштык.

Малый и средний бизнес существенно пострадали от мер ограничения, связанных с распространением коронавируса в России. Об этом 28 мая заявил экономист Юрий Капштык во время онлайн-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

По его словам, многие предприятия, наученные опытом самоизоляции и требованием арендаторов платить, не смотря на временное прекращение работы, постараются приобрести недвижимость в собственность. Сделано это будет в том числе посредством ипотеки.

После окончания ограничительных мер многие малые и средние предприятия откажутся от аренды помещений. Об этом 28 мая заявил экономист Юрий Капштык во время онлайн-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Об этом: В Петербурге рекордно рухнули продажи автомобилей

В апреле 2020 года продажи автомобилей в Петербурге обрушились на 72% по отношению к апрелю 2019 года, что является рекордно большим падением за всю новейшую историю городского авторынка.

Нормативная база для реализации инициатив президента России Владимира Путина по поддержке занятости в условиях кризиса должна быть оперативно подготовлена. Об этом заявил 28 мая на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин .

Муниципальное унитарной предприятие «Ростовская транспортная компания» терпит убытки из-за резкого снижения пассажиропотока. Об этом в ходе заседания комиссии гордумы по транспортному обслуживанию населения и дорожной деятельности сообщил директор департамента транспорта Ростова-на-Дону Христофор Ермашов .

Подробности в материале: В Забайкалье за сутки безработными признаны 600 человек

Власти Забайкальского края обнародовали актуальные оперативные данные по количеству безработных в регионе. Всего по состоянию на 28 мая 2020 г. в регионе насчитывается 13 763 таких граждан, тогда как ещё накануне их было 13 212.

«Мы нация которая умеет выживать. Мы умеем принимать правильные мерою. Естественно, мы переждем этот перерод. Мы научены, мы пережили много катаклизмов, начиная с 90-х годов у нас на генетическом уровне выработался рефлекс выживаемости», — сказал экономист.

Жители России имеют высокую выживаемость, что позволит стране быстрее выйти из кризиса. Об этом 28 мая заявил экономист Юрий Капштык во время онлайн-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

«Посмотрим, насколько удастся восстановить перевозки, проанализируем все «за» и «против» и лишь тогда, возможно, придём к выводу о необходимости увеличения размера платы за проезд на городском пассажирском электротранспорте», — уточнил директор департамента транспорта Ростова-на-Дону Христофор Ермашов .

Власти Ростова-на-Дону могут принять решение о повышении стоимости проезда в электротранспорте.

Об этом: Экономист ожидает роста цен после отмены самоизоляции

После снятия ограничительных цен в России с большой долей вероятности произойдёт рост цен. Об этом 28 мая заявил экономист Юрий Капштык во время онлайн-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Тридцатилетний контракт на поставки российского газа в Китай и весь проект «Сила Сибири» оказался под угрозой срыва из-за проблем при освоении Чаяндинского месторождения компанией Газпром. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на доклад о проблемах на месторождении.

По его оценке, сферы непродовольственных товаров будут находиться в стагнации. Идёт перенаправление клиентопотока, полагает эксперт.

Режим самоизоляции изменил менталитет покупателя в России. Об этом 28 мая заявил экономист Юрий Капштык во время онлайн-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Налоговый орган Ленинградской области подсчитал текущий недобор по налогу на доходы физических лиц, который из-за пандемии составил 1,6 млрд рублей.

Около 50 тысяч предприятий розничной торговли и более 9 тыс. предприятий бытового обслуживания возобновят работу в Москве с 1 июня. Об этом сообщил в четверг руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк радиостанции «Говорит Москва».

По ее словам, в Башкирии сейчас 28 тысяч граждан получает минимальное пособие по безработице. Если этим гражданам будет увеличено пособие в три раза (в соответствии с высказанными предложениями), то гораздо больше людей станет обращаться в службу занятости.

Число безработных в Башкирии может увеличиться до ста тысяч человек в связи с высказанными 27 мая предложениями на совещании с президентом России Владимиром Путиным . Такое предположение 28 мая сделала министр семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ленара Иванова на совещании в республиканском правительстве.

Петербург потерял лидерские позиции в списке самых популярных пунктов назначения для командировок в России. Ранее Северная столица располагалась на втором месте по популярности у командированных.

На сегодняшний день выпускается 6,5 млн штук в сутки. За последнюю неделю рост производства составил 63%.

Производство медицинских масок вырастет в России в июле почти на 70% относительно текущих объёмов производства. Об этом говорится в сообщении Минпромторга.

С приходом лета из Казани возобновляются авиарейсы по четырем направлениям, с 5 июня — в Москву (Внуково), с 11 июня — в Анапу, с 12 июня — в Санкт-Петербург, с 13 июня — в Сочи.

Читайте также: В Тверской области для самозанятых вводится специальный налоговый режим

Законопроект, упрощающий досрочный выход на пенсию, подготовили депутаты «Справедливой России». Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов .

Ежедневно в транспорте и на автовокзалах пассажиры приобретают порядка 500 масок. Всего в мае жители купили тут порядка 11,1 тыс. масок. Еще 39 тыс. масок продано на железнодорожных станциях. Также тут реализовали порядка 52 тыс. перчаток.

На железнодорожных станциях, автовокзалах и в автобусах Подмосковья с начала мая 2020 года приобрели более 50 тыс. медицинских масок. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Подробности в материале: Полёты из Ижевска в Москву и Санкт-Петербург возобновятся в июне

Авиарейсы из Ижевска в Москву и Санкт-Петербург будут возобновлены в июне. В июле планируется возобновить рейсы в Сочи, Симферополь и Анапу.

Подробности в материале: На Среднем Урале опровергли ужесточение запрета на торговлю спиртным

Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву лишь планируется передать полномочия по дополнительному ограничению отрасли, но это автоматически не ведёт к ужесточению запреов, уточнил Ивачёв.

По словам Ивачёва, ожидалось, что действующий во время режима повышенной готовности запрет на торговлю спиртным (с 19:00 до 10:00 утра следующего дня) утвердят депутаты.

В Свердловской области не будут утверждать на уровне закона ограничения на продажу алкоголя вечернее и ночное время. Об этом написал депутат Заксобрания региона Александр Ивачёв в Facebook.

Власти Ставрополья разработают план региональной господдержки новых производств, появившихся в регионе на фоне пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе губернатора края по итогам его ежегодного послания на заседании региональной думы.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призвал коллег по региональному правительству интенсивно трудиться над тем, чтобы к 20 июня разработать план восстановления экономики региона.

Пандемия коронавируса вынуждает власти Ставрополья снизить расходы бюджета края на 2020 год и скорректировать сроки строительства более 10 объектов. Об этом 28 мая заявил глава региона Владимир Владимиров в ходе оглашения ежегодного послания краевой думе.

Читайте подробнее: В Курганской области до конца года построят пять асфальтобетонных завода

В Курганской области появятся пять асфальтобетонных завода. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Россия сократила экспорт в I квартале 2020 года на 9,9%, а импорт — на 4,3% по сравнению с IV кварталом 2019 года. Такие данные обнародовала Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Об этом: Ростуризм подсчитывает потери от коронавируса

На фоне коронавируса обороты в России в сфере туризма упали до 95%. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая, об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе встречи с депутатами Госдумы от «Единой России».

Об этом: Мушистин рассказал о готовящемся плане восстановления экономики РФ

«На этой неделе мы завершаем работу по подготовке общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в ней».

План восстановления экономики РФ после спровоцированного пандемией кризиса будет готов на в ближайшие дни, сообщили 28 мая в пресс-службе российского правительства.

17:02 28.05.2020

В Крыму вновь обманули медработников обсерваторов, которые местные власти сделали для пациентов платными, и не начислили обещанные надбавки к зарплате. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 мая сообщили в коллективе евпаторийского обсерватора «Здравница».

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Читайте также: Медработников крымских обсерваторов оставили без обещанных надбавок

17:07 28.05.2020 Туризм станет одним из основных драйверов восстановления экономик субъектов РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая, об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе встречи с депутатами Госдумы от «Единой России» во главе с Адальби Шхагошевым. Читайте также: Ростуризм: туризм станет драйвером восстановления экономик регионов

17:11 28.05.2020 Ростуризм видит риски в одномоментном открытии регионов для российских туристов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая, об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе встречи с депутатами Госдумы от «Единой России» во главе с Адальби Шхагошевым. Читайте также: Ростуризм: «Нам хочется как можно быстрее открыть страну для наших граждан»

17:20 28.05.2020 Ростуризм не намерен искусственно сдерживать выездной туризм, однако официальных уведомлений о начале туристического сезона нет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая, об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе встречи с депутатами Госдумы от «Единой России» во главе с Адальби Шхагошевым. Читайте также: Глава Ростуризма рассказала сроках возобновления выездного туризма

17:36 28.05.2020 Глава Ростуризма Зарина Догузова затруднилась с определением срока открытия туризма в Южную Осетию и Абхазию, передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая. Читайте подробнее: Глава Ростуризма не смогла назвать сроки открытия Абхазии для туристов

17:36 28.05.2020 В Тульской области готовы искать и использовать все возможности для создания рабочих мест. Об этом заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Об этом: Тульский губернатор: нужно искать возможности для создания рабочих мест

17:43 28.05.2020 Долговая нагрузка граждан России по состоянию на 1 апреля достигла рекордного показателя в 10,9% доходов, сообщает Центробанк. Подробности в материале: Долговая нагрузка граждан России достигла исторического максимума

18:04 28.05.2020 Более 70% компаний в России были вынуждены сократить зарплаты или выплаты премий топ-менеджменту из-за эпидемии коронавируса и связанных с нею экономических последствий. Об этом 28 мая сообщила управляющий партнер консалтинговой компании Zoom Executive Search & Leadership Consulting Ольга Щербакова. «В результате пандемии пострадали абсолютно все отрасли российской экономики. Хороших решений для работодателей в настоящее время нет: все выбирают между плохими и очень плохими. По нашим данным, 70−80% компаний весной 2020 года снизили фиксированные или переменные выплаты для топ-менеджмента», — заявила Щербакова. Читайте также: «Осенью ждём масштабную волну сокращений» — как компании выживают в кризис

18:12 28.05.2020 Размещение пассажиров с учётом безопасной дистанции в поездах дальнего следования с 29 мая отменяется «Российскими железными дорогами», сообщили 28 мая в пресс-службе РЖД. Билеты начали продавать по действовавшей до пандемии коронавируса схеме. Подробности в материале: РЖД отменяют карантинное дистанцирование для пассажиров

18:22 28.05.2020 Ростуризм намерен развивать новые направления санаторно-курортного отдыха. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая, об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе встречи с депутатами Госдумы от «Единой России» во главе с Адальби Шхагошевым. Об этом: Хакасия, Карелия, Урал, Сибирь, Алтай: Ростуризм открывает новые курорты

19:03 28.05.2020 Открытое в период карантина в Москве небольшое кафе. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

19:07 28.05.2020 Средняя цена на литр бензин в России за неделю с 18 по 25 мая выросла на одну копейку и составила 44,84 рубля, сообщает Росстат. Подробности в материале: В России возобновился рост цен на бензин

19:49 28.05.2020 Закрытый на период карантина магазин непродовльственных товаров. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

20:04 28.05.2020 В Тамбовской области к концу 2023 года построят путепровод стоимостью 1,4 млрд рублей. Читайте подробнее: В Мичуринске Тамбовской области построят путепровод за 1,4 млрд рублей

20:58 28.05.2020 Работа предприятия «Пензаспецавтомаш» в условиях пандемии. Фото: pnzreg.ru

21:03 28.05.2020 Заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов заявил, что власти столицы разрабатывают план по выходу из кризиса. «Работаем сейчас над тем, какие дополнительные меры могли бы быть предусмотрены городом в помощь предпринимателям», — сказал Ефимов.

21:14 28.05.2020 Число работающих дежурных групп в детских садах Московской области увеличат почти в два раза. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Воробьев отметил, что он получил множество сообщений от жителей о необходимости присмотра за детьми, так как в регионе открылись многие предприятия, и родители вышли на работу. Поэтому он распорядился увеличить число дежурных групп в детских садах с 1300 до 2500. Тем не менее полностью детские сады пока не работать не будут. Об этом: В Подмоковье в два раза увеличат число дежурных групп в детских садах

22:02 28.05.2020 В Республике Алтай продлили запрет на бронирование и приём туристов на турбазах до 22 июня. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

22:51 28.05.2020 ВВП России в апреле 2020 года снизился на 12% в годовом выражении, а за период с января по апрель — на 1,9%, сообщает Минэкономразвития. Читайте подробнее: Минэкономразвития: ВВП России в апреле сократился на 12%

05:11 29.05.2020 Истекают сроки подачи предпринимателями заявлений в налоговую инспекцию для получения субсидий. Читайте подробнее: Бизнесу Чукотки осталось три дня для получения субсидии

05:35 29.05.2020 Гостиницы, турбазы и другие коллективные средства размещения в Бурятии возобновят работу с 1 июня. Но, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, разместиться на отдых там смогут лишь туристы-одиночки или семейные группы. Читайте подробнее: Гостиницы и турбазы на Байкале откроются с первого июня

05:49 29.05.2020 Заявление о том, что в Бурятии ещё никто не умер с голоду, подразумевает, что меры поддержки экономики и граждан на федеральном и республиканском уровне введены своевременно и оперативно. Так объяснила свои слова министр экономики республики Екатерина Кочетова, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: Министр экономики Бурятии объяснила слова о «никто ещё с голоду не умер»

08:03 29.05.2020 К весьма обнадёживающим выводам после обнародования ежегодного доклада губернатора Алтайского края Виктора Томенко пришёл директор алтайского офиса оператора недвижимости «Перспектива 24» Дмитрий Дворядкинпо поводу работы строительной отрасли региона: «Губернатор сказал, что строительство в Алтайском крае в 2019 году выросло на 3,5%. Да, это, казалось бы, немного. Но это не падение и не «ужас-ужас», чем нас стращали отдельные эксперты и, признаться, сами застройщики. Это первое. Более того, в 2019 году удалось выполнить показатели нацпроекта по жилью — введено почти 790 тысяч квадратов против плановых 630 тысяч. Существенно, согласитесь?». Читайте подробнее: Вопреки коронавирусу: «просядет» ли строительство в Алтайском крае?

08:28 29.05.2020 В России на фоне пандемии коронавирусной инфекции и вызванного её последствиями кризиса возможны несколько вариантов развития ситуации на рынке труда. Так, при самом благоприятном сценарии количество потерявших работу в стране может увеличиться с докризисных 4,6% до 6−7%. Такие выводы сделали аналитики консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG). Читайте подробнее: Аналитики BCG описали три сценария роста безработицы в России

08:50 29.05.2020 Ростуризм не видит предпосылок для возобновления поездок за границу летом 2020 года, сообщила глава организации Зарина Догузова. Подробности в материале: Ростуризм оценил возможность возобновления международного туризма

09:00 29.05.2020 Размер оплаты за проживание в общежитиях вузов уменьшат в Самарской области. Об этом 28 мая сообщил председатель Совета ректоров Геннадий Котельников на совещании в правительстве региона. По его словам, из 15 тысяч студентов, которые проживают в общежитиях вузов области, десять тысяч студентов уехали домой на период дистанционного обучения. Об этом: Вузы Самарской области пересмотрят размер оплаты за проживание в общежитиях

09:02 29.05.2020 Межвузовский кадровый центр планируют создать в Самарской области. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба областного правительства. По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос рассматривался на совещании в правительстве региона, которое было посвящено вопросам образования. Подробности в материале: В Самарской области студентам и школьникам помогут с трудоустройством

09:12 29.05.2020 В январе — апреле 2020 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, темпы строительства жилья в Алтайском крае снизились на 21,7%. Такие данные корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Алтайкрайстате. Всего за четыре месяца предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками было построено 2670 новых квартир общей площадью 177,7 тыс. кв. метров. В этом количестве не учитывались жилые дома, построенные на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства. Подробности в материале: С начала года темпы строительства жилья на Алтае упали на 21,7%

09:23 29.05.2020 В России в апреле 2020 года препараты от ОРВИ в среднем подорожали на 7,6% в сравнении аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group. Об этом: В России выросли цены на лекарства от ОРВИ

09:42 29.05.2020 Спикер Госдумы Вячеслав Володин подвел итоги месяца работы нижней палаты парламента и назвал, на его взгляд, самые важные законы, принятые в мае, а также отметил самых активных парламентариев. Читайте подробнее: Спикер Госдумы назвал самые важные законы, принятые в мае

09:48 29.05.2020 Наиболее выгодное предложение на покупку новых российских автомобилей можно будет получить сразу после снятия всех ограничительных мер, которые были введены в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщили 29 мая в Минпромторге РФ. Подробности в материале: Названо лучшее время для покупки автомобиля в России

09:53 29.05.2020 В Пензенской области в течение двух дней — с 28 по 29 мая текущего года — будут открыты строительные базы и магазины. Меру сочли необходимой для обеспечения подрядчиков строительными материалами в рамках государственных и региональных программ по возведению жилья. Подробности в материале: В Пензенской области на 2 дня открыли строительные базы и магазины

09:56 29.05.2020 План действий по восстановлению экономики региона с поэтапным снятием ограничительных мер обсудили в правительстве Республики Алтай в ходе совещания антикризисного штаба. Об этом рассказали журналисты ГТРК «Горный Алтай». Читайте также: На Алтае обсудили план действий по восстановлению экономики

10:41 29.05.2020 Губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что регион не особо экономически пострадал от эпидемии коронавируса. Об этом: Глава Колымы рассказал об экономике региона в пандемию коронавируса

10:44 29.05.2020 Уровень пассажиропотоков в московских аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» упал на 95% по сравнению с апрелем 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации. Согласно опубликованным данным, пассажиропоток международных рейсов упал на 99,5%: за границу в этот период вылетели лишь 18,1 тысячи человек. Читайте подробнее: В Росавиации заявили о падении пассажиропотоков в аэропортах на 95%

11:17 29.05.2020 Вентиляторы в первые недели мая в Москве покупали вдвое чаще, чем в прошлом году. Продажи сплит-систем и кондиционеров выросли ещё заметнее, говорится в исследовании оператора фискальных данных «Платформы ОФД». Подробности в материале: В Москве вдвое увеличился спрос на вентиляторы и кондиционеры

11:31 29.05.2020 В Подмосковье выдачу продуктовых наборов для малообеспеченных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов, завершат до 15 июня 2020 года. Об сообщает пресс-служба правительства Московской области. Натуральную помощь в виде продуктовых наборов власти региона предоставляют в рамках программы помощи малоимущим семьям в условиях пандемии. Средства на закупку продуктов выделены из бюджета региона. В состав наборов входят 2 кг муки, 2 бутылки подсолнечного масла, 4 л молока, 2,7 кг круп, 2,7 кг макарон, одна упаковка черного чая, четыре банки консервов, 2 кг сахара, 0,5 кг конфет. Выдачу наборов осуществляют беззаявительно, на основании сведений, полученных от органов социальной защиты региона. На каждую семью положен один продуктовый набор. Подробности в материале: В Подмосковье выдачу наборов для малоимущих семей заврешат до 15 июня

12:00 29.05.2020 В Свердловской области уже около 8 тысяч человек заявились на кредитные каникулы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона. Отсрочку по кредитам могут получить люди, которые оказались в тяжёлой финансовой ситуации из-за пандемии коронавируса, если доход за последний месяц снизились более чем на треть по сравнению с среднемесячным доходов в 2019 году). Каникулы позволяют отсрочить платежи по взятым займам на полгода. Читайте подробнее: На кредитные каникулы заявились уже 8 тысяч жителей Среднего Урала

12:19 29.05.2020 В связи с появлением новых заказов на продукцию автопредприятие КамАЗ отказалось от перехода на трехдневный режим работы. Соответствующий приказ компании опубликовал на своей странице «ВКонтакте» руководитель пресс-службы предприятия Олег Афанасьев. Читайте подробнее: КамАЗ не планирует переходить на трехдневку в июне

12:25 29.05.2020 На Ямале в банке вакансий ЯНАО 10 213 свободных рабочих мест. Острая нехватка сотрудников наблюдается на предприятиях, которые продолжают деятельность с соблюдением необходимых противоэпидемических требований, сообщает региональная служба занятости населения. Дефицит рабочих кадров отмечается в строительстве — 33% вакансий, транспортировке и хранении — 10%, добыче полезных ископаемых — 7%, здравоохранении — 7%, образовании — 7%, и других отраслях. Читайте подробнее: На Ямале не хватает рабочих рук

12:37 29.05.2020 АвтоВАЗ начал прием заказов на машины Lada с применением новых программ господдержки. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба компании. Действие дополнительных мер господдержки авторынка стартует 1 июня 2020 года, но оставить заявку можно уже сегодня, говорится в сообщении АвтоВАЗа. Кроме того, автопроизводитель сообщает, что автомобили по данной программе могут быть переданы покупателям уже на следующей неделе. Об этом: АвтоВАЗ начал продажу автомобилей по новым госпрограммам

12:48 29.05.2020 В Подмосковье с 29 мая ослабляются ограничения в работе строительных рынков, магазинов непродовольственных товаров и организаций, предоставляющих бытовые услуги населению. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев, сообщает Мособлштаб. Рынки и магазины будут работать по стандарту. Откроются магазины непродовольственных товаров, площадью до 400 м кв., которые имеют отдельный вход с улицы. Аналогичные требования к компаниям, предоставляющим бытовые услуги: химчисткам, ателье, ремонтам обуви и компьютеров. Действующие ограничение продлены до 14 июня. Читайте также: В Подмосковье постепенно открывают небольшие магазины и химчистки

12:51 29.05.2020 На Ямале на 136 стройплощадках возводятся 82 жилых дома и 44 объекта социальной сферы. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. «Несмотря на сложность ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией, строители не меняют планов, поставленных в национальных проектах», — заявил заместитель губернатора ЯНАО Андрей Воронов. Андрей Воронов пояснил, что работы на строительных площадках организованы по новым правилам. «В условиях Крайнего Севера до 80% персонала — это вахта. В начале режима повышенной готовности со строителями была договоренность о продлении вахтового периода. Люди работали на наших объектах по 2,5 месяца», — сообщил Андрей Воронов. К июню будет проведена ротация строителей-вахтовиков. Ранее вновь прибывшие прошли обследования на коронавирус и двухнедельную обсервацию. Читайте подробнее: Ямальские строители продолжают возводить объекты по нацпроектам

12:57 29.05.2020 С января по апрель 2020 года в России было куплено 13 263 подержанных автомобиля сегмента «люкс», что на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 29 мая сообщается на сайте «Автостат Инфо». Читайте также: В России с начала года упали перепродажи в сегменте люксовых авто

13:05 29.05.2020 Режим всеобщей самоизоляции, введенный на Ставрополье на фоне пандемии коронавируса, продлен до 7 июня 2020 года включительно, следует из постановления губернатора края. Ранее он действовал в регионе до 31 мая. Читайте также: На Ставрополье вновь продлили режим самоизоляции

13:06 29.05.2020 Работодатели в России получат возможность возмещать затраты на меры по борьбе с коронавирусной инфекцией за счёт средств Фонда социального страхования. Соответствующий приказ готовит Минтруд РФ. Как сообщили в пресс-службе федерального ведомства 29 мая, в настоящее время проект документа уже согласован с отраслевыми ведомствами. Об этом: Работодателям в РФ хотят разрешить закупать маски за счёт страховых взносов

13:22 29.05.2020 Более половины жителей России после пандемии коронавируса планируют приобрести личную машину, а не пользоваться общественным транспортом или услугами каршеринга. Об этом 29 мая сообщает ТАСС со ссылкой на исследование, проведенное НТИ «Автонет» и консалтинговой компанией Roland Berger. Читайте также: Более 50% жителей РФ после карантина планируют купить авто — опрос

13:23 29.05.2020 Министерство труда ориентируется на официальную статистику, которая сильно отличается от реальной картины на рынке труда, но меры, которые просчитываются на основании одной картины, а потом применяются к другой, эффективными быть не могут, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM доцент НИУ ВШЭ Елена Кудрявцева, комментируя инициативу министерства труда. Подробности в материале: Минтруд не учитывает «серую зону»: о предложении запретить увольнения

13:33 29.05.2020 Пострадавшие от укусов клещей жители Алтайского края оказались в очень сложном положении: в самый разгар клещевого сезона в регионе не осталось иммуноглобулина. О том, что запасы вакцины подошли к концу заявлял более недели назад региональный министр здравоохранения Дмитрий Попов. Сегодня, 29 мая, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе профильного министерства заявили, что очередной конкурс по закупке иммуноглобулина, назначенный на 22 мая, не состоялся по причине того, что на него не заявился ни один поставщик. Там же ответили, что из эпидемии коронавируса и жёстких карантинных мероприятий начались пробуксовки в сертификации препарата, образовались проблемы с его поставкой. Читайте подробнее: В Алтайском крае закончился иммуноглобулин

13:39 29.05.2020 Свыше 257 миллионов рублей получили медицинские работники, оказывающие помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, за апрель текущего года в Башкирии. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на 24-м заседании государственного Собрания республики. По его словам, за апрель 2020 года медицинские работники, оказывающие помощь это категории пациентов, получили 257,4 млн рублей. Читайте также: В Башкирии за три месяца потратят на выплаты медикам 2 млрд рублей

13:45 29.05.2020 Траектория выхода экономики из коронавирусного пике может быть затяжной, крайне неоднородной и пестрой, как в калейдоскопе, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор, совладелец «Нью Рига Финанс Клаб» Василий Коновалов. Об этом: Траектория выхода экономики из коронавирусного пике будет пёстрой: эксперт

13:47 29.05.2020 В апреле и мае текущего года российские предприятия были освобождены от 150 тыс. проверок. Количество проверок бизнеса в апреле уменьшилось в 15 раз относительно апреля 2019 года, заявил замминистра экономического развития Алексей Херсонцев в ходе форума РСПП о развитии системы регулирования и улучшении инвестклимата в условиях пандемии. Читайте также: В России количество проверок бизнеса сократилось в апреле в 15 раз

13:48 29.05.2020 В Курганской области за счёт субсидий дорожного фонда в 2020 году должны отремонтировать семь мостов и путепроводов. Общая сумма затрат — около 50 млн рублей, сообщает пресс-служба главы региона. Об этом: В Зауралье за счёт дорожного фонда отремонтируют мосты

13:55 29.05.2020 Распространение коронавирусной инфекции оказывает негативное влияние на экономику стран СНГ. Об этом сегодня, в ходе заседания Совета глав правительств СНГ, которое проходит в режиме видеоконференции, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Читайте подробнее: Мишустин назвал меры по преодолению последствий пандемии для экономики

13:59 29.05.2020 Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции отнесена российским правительством к отраслям, сильнее всего пострадавшим от кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. «Российские медиа смогут пользоваться всеми мерами поддержки, предусмотренными государством для компаний и организаций из таких отраслей», — сообщает пресс-служба правительства. Подробности в материале: Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей

14:08 29.05.2020 В столице Чувашии прокуратура нашла нарушения трудового законодательства в ходе проверки «Городской стоматологической поликлиники», ситуация в которой раз за разом поднимается с различных трибун из-за массового ухода в отпуск сотрудников учреждения. Читайте подробнее: В Чувашии выяснили, почему стоматологи попросились в отпуск за свой счёт

14:14 29.05.2020 Более 10 тыс. жителей дагестанского Дербента, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации в условиях пандемии коронавируса, получили продуктовые наборы от администрации города и меценатов, сообщил заместитель главы муниципалитета Видади Зейналов. Читайте также: В Дербенте более 10 тыс. нуждающихся получили продуктовые наборы

14:27 29.05.2020 Санитарные декларации для бизнеса Свердловской области будут действовать до появления вакцины от коронавируса. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге. Требования, по словам Крекова, «будут действовать до того момента, когда появится вакцина». Чиновник уверен: вакцина появится к осени 2020 года — «по той информации, которая есть в публичном поле». Пока вакцины не появилось, декларации не отменят, добавил вице-губернатор. Подробности в материале: На Урале рассказали, до какого срока будут действовать сандекларации

14:31 29.05.2020 В Подмосковье разработали и запустили новую схему индексации соблюдения санитарного режима на стройплощадках. Об этом сообщает Мосолбштаб. Для каждой стройплощадки региона по результатам инспекции рассчитали так называемый индекс COVID-безопасности и разработали средний индекс для строек на территории муниципалитетов со шкалой от нуля до пяти баллов. В данном случае баллы указывают на эпидемиологическую безопасность объекта — чем они баллы выше, тем лучше соблюдаются санитарные требования. Как отметили в Мосолбштабе, новая схема не имеет аналогов в России. Об этом: В Подмоковье запустили схему соблюдения санитарного режима на стройках

14:39 29.05.2020 В Чувашии региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами получит федеральную поддержку. Читайте также: Чувашия получит 52 млн рублей на оплату услуг по вывозу мусора

14:44 29.05.2020 Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов просит главу правительства РФ Михаила Мишустина отменить действующий с апреля мораторий на проверки управляющих компаний многоквартирных домов, передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая. Читайте подробнее: Миронов просит Мишустина вернуть проверки УК многоквартирных домов

14:46 29.05.2020 Производство спецодежды для медиков на предприятии в Москве. mos.ru. Евгений Самарин

15:05 29.05.2020 В апреле 2020 года в России было куплено новых кроссоверов и внедорожников (сегмент SUV) на сумму 59,1 млрд рублей, в то время, как в марте текущего года выручка составила 166,6 млрд рублей. Об этом сообщается на портале «Автостат Инфо». Об этом: Выручка с продажи авто сегмента SUV в РФ снизилась

15:25 29.05.2020 К представителям пострадавших отраслей отнесены издатели книг, газет, журналов, периодических изданий, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства, а также те, кто занимается печатанием газет. Читайте также: Российским медиа дадут полугодовую отсрочку по налогам

15:26 29.05.2020 Пандемия коронавируса поменяла приоритеты на рынке труда и подтолкнула большое количество офлайн-компаний к переходу в онлайн, заявила корреспонденту ИА REGNUM директор по маркетингу сервиса Работа.ру Ксения Курникова. Читайте подробнее: Пандемия «встряхнула» рынок труда: приоритеты поменялись

15:36 29.05.2020 Совещание по ситуации на российском рынке труда. kremlin.ru

15:38 29.05.2020 Ассоциация кулинаров и рестораторов Свердловской области подвергла критике санитарную декларацию, которую ввели власти региона для предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в организации. По словам предпринимателей, декларация является избыточной. Она дублирует уведомление о начале деятельности, которое и так необходимо направить в надзорные органы, сообщают бизнесмены. Также в ассоциации раскритиковали требования по обслуживанию не более чем одного человека на 10 квадратных метрах. Между тем, в Роспотребнадзоре на этапе стабилизации ограничивают лишь число гостей (на этапе переходного режима — допускается один человек на пяти квадратных метрах). «Существующий порядок оказания данных услуг и так предполагает обязательное соблюдение всех установленных санитарных норм и правил и ответственность за их нарушение», — считают в организации и предлагают не вводить декларацию. Читайте также: На Среднем Урале призвали переписать санитарную декларацию

15:45 29.05.2020 В апреле 2020 года на фоне эпидемии нового коронавируса объем продаж на вторичном рынке легковых машин в Санкт-Петербурге составил 7 тыс. единиц, что на 51% ниже результата прошлого года. Об этом 29 мая сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат». Читайте подробнее: Продажи подержанных авто в Санкт-Петербурге упали почти в два раза

15:46 29.05.2020 В Ростовской области предприятия торговли и бытового обслуживания смогут возобновить свою работу при условии подписания санитарной декларации. Этот документ заполнили свыше 4 тыс. организаций. Читайте подробнее: В Ростовской области предприятия заполнят санитарную декларацию

16:06 29.05.2020 Спрос на жилье в Санкт-Петербурге упал примерно в два раза, заявил 29 мая заместитель председателя комитета по строительству города Евгений Барановский. Об этом: В Санкт-Петербурге вдвое упал спрос на жилье

16:07 29.05.2020 Стройка. Дарья Антонова © ИА REGNUM

16:09 29.05.2020 Ситуация с ростом долговой нагрузки в России выглядит очень тревожно, считает экономист Олег Комолов. Об этом он заявил 29 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что долговая нагрузка жителей России по состоянию на 1 апреля дошла до исторического максимума в 10,9%. Читайте также: Темпы роста экономики РФ будут ниже среднемировых до 2030 года — прогноз

16:38 29.05.2020 Сотрудники компании «Газпром нефть» начали возвращаться в офисы. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 мая в пресс-службе компаний. Чтобы выйти с дистанционного режима работы, персоналу придется сдать тест на коронавирус, об организации тестирования позаботился работодатель. Читайте подробнее: «Газпром нефть» начала возвращать сотрудников в офисы

16:40 29.05.2020 Государство своими карантинными мерами фактически прекратило значительную часть экономической деятельности, при этомонотребует продолжать выплату зарплат и собирается запретить увольнения, всё это противоречит любой логике, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM глава петербургской Ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков, комментируя инициативу министерства труда. Об этом: Теперь Минздрав запретит заражаться коронавирусом: о запрете на увольнения

16:45 29.05.2020 Накопленный за первый квартал 2020 года запас роста организаций всех видов экономической деятельности исчерпан, заявил 28 мая на заседании оперативного штаба по поэтапному восстановлению в области экономической активности и социальной стабильности заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов. Читайте также: Калужская экономика исчерпала запас роста, накопленный в начале года

16:48 29.05.2020 В Ярославской области непродовольственные магазины и кафе и рестораны не будут работать до 7 июня. Как заявил губернатор региона Дмитрий Миронов, решение оставить закрытой сферу развлечений далось непросто. Читайте также: Ярославские кафе и непродовольственные магазины не откроют до 7 июня

16:55 29.05.2020 Московские операторы каршеринга с 1 июня 2020 года смогут подать заявки на получение субсидий. Об этом 29 мая сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Читайте также: Операторы каршеринга Москвы могут подать заявки на субсидии с 1 июня

17:03 29.05.2020 В условиях кризиса, обрушения цен на нефть, массовой безработицы, девальвации рубля, скачка цен, нищеты и банкротства компаний власти России заняты не спасением населения, рабочих мест и экономики, а введением новых поборов с граждан. Об этом 29 мая на своей странице в социальной сети Facebook написал экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Читайте также: Власти РФ возрождают феодальное общество и рабский труд — Жуковский

17:13 29.05.2020 Сразу после снятия ограничений можно ожидать роста числа посетителей в торговых центрах, при этом сформированная за время эпидемии привычка к покупкам онлайн тоже никуда не уйдёт, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заместитель генерального директора аналитического центра НАФИ Тимур Аймалетдинов. Читайте подробнее: Сформированная привычка к покупкам онлайн никуда не уйдёт — эксперт

17:21 29.05.2020 Владимир Путин пообещал подумать, что можно сделать для подержи костромских ювелиров в период пандемии. Об этом президент России сообщил в ходе онлайн-встречи с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым. Читайте также: Костромской губернатор попросил Путина помочь ювелирам

17:22 29.05.2020 ВВП России продолжит снижаться, потому что те факторы, которые привели к его падению, продолжают действовать, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM глава тульского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Михаил Глухов, комментируяданные министерства экономики. Читайте подробнее: Эксперт: замедлить падение ВВП в ближайшие месяцы не получится

17:22 29.05.2020 В Подмосковье готовятся к открытию парикмахерских. Об этом заявил губернатор Московской области АндрейВоробьев. Парикмахерские планируется открыть с 3 июня. Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье поэтапно снимают ограничения с непродовольственных магазинов, библиотек, химчисток, парков и спортивных объектов. Подробности в материале: Парикмахерские Подмосковья планируют открыть с 3 июня

18:09 29.05.2020 На заводе Samsung в Калужской области в целях оптимизации численности работников планируется сокращение персонала на 10%. Об этом 29 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве труда и социальной политики. Читайте также: На заводе Samsung в Калужской области сократят 10% сотрудников

18:19 29.05.2020 Власти Ленинградской области расширили перечень мест, где смогут приступить к общественным работам жители, потерявшие работу из-за пандемии коронавируса. Теперь, помимо дорожного хозяйства, безработных ждут на предприятиях из других сфер. Об этом: Предприятия Ленобласти примут безработных на общественные работы

18:22 29.05.2020 Власти Крыма освободили до конца июня предприятия, включённые в перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за ситуации с коронавирусом, от арендной платы. Об этом: Крымские предприятия ещё на месяц освободили от арендной платы

19:26 29.05.2020 Худрук «Коляда-театра» Николай Коляда начал со своими актёрами просить милостыню у екатеринбургских прохожих. Об этом сам Коляда написал в Facebook. На такой перфоманс режиссёра вынудило тяжёлое финансовое положение. Сейчас театр не работает, но учреждение получает частные пожертвования. Только на зарплаты необходимо 1,8 млн рублей в месяц. Худрук старается платить всем зарплаты. «Всё это сохранилось, я им выплачиваю благодаря помощи людской со всего мира», — говорит Коляда. Читайте подробнее: Режиссёр Коляда стал просить милостыню на улицах Екатеринбурга

19:40 29.05.2020 Глава Крыма Сергей Аксёнов анонсировал очередной этап ослабления ограничений с 15 июня. Так, объекты санаторно-курортного комплекса Республики Крым смогут принимать на отдых крымчан. Об этом он написал на странице в Facebook. «Уже с 1 июня на территории Республики Крым будет разрешена подготовка к работе санаторно-курортного комплекса, который с 15 июня, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, сможет принимать на отдых крымчан. Речь на данный момент идет только о внутреннем крымском туризме, а не о межрегиональном, который в полномочиях федеральных органов власти», — написал Аксёнов. Об этом: В Крыму откроют пансионаты — для местных жителей

19:45 29.05.2020 Не менее 80% производителей и ритейлеров товаров повседневного спроса ожидают сокращения всей отрасли в текущем году, сообщает 29 мая компания Nielsen, проводящая маркетинговые исследования. В свою очередь представители торговых сетей ожидают серьёзного падения посещаемости магазинов повседневных товаров после эпидемии коронавируса. Читайте также: Маркетологи предсказывают сокращение всей отрасли повседневных товаров

19:45 29.05.2020 Закрытый магазин фарфора в Санкт-Петербурге в период пандемии. Дарья Драй © ИА REGNUM

19:59 29.05.2020 Доля убыточных организаций в России в I квартале 2020 года выросла на 1,5% в годовом выражении и составила 36,3%, сообщает Росстат. Подробности в материале: Доля убыточных организаций в России в I квартале 2020 года выросла до 36,3%

20:23 29.05.2020 Несмотря на пандемию коронавируса, Ленобласть собирается закончить 2020 год, не снижая уровня запланированных доходов. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства региона, глава комитета финансов Роман Марков. Об этом: Ленобласть намерена закончить «год пандемии», не потеряв в доходах

20:25 29.05.2020 Тува, Калужская и Нижегородская области оказались лидерами по снижению промышленного производства в апреле 2020 года среди регионов, уже обнародовавших соответствующую статистику. Об этом: Регионы России отчитались о падении промпроизводства в апреле

20:36 29.05.2020 Игорь Бухаов о ресторанах и кафе: «Больше 30% заведений не смогут открыться, если ограничительные меры продлят до конца июня. У нас просто закончатся все резервы». Об этом: Рестораторы Москвы просят разрешить им работать

21:58 29.05.2020 Бюджет Тюменской области в связи с введёнными в регионе мерами поддержки для малого и среднего бизнеса недополучит три миллиарда рублей выпадающих доходов. Об этом заявил глава региона Александр Моор 29 мая на онлайн-форуме «День предпринимателя-2020. Антихрупкость». Форум прошёл в формате телемоста «Тюмень-Сколково». В нём приняли участие эксперты, представители власти и бизнеса. Губернатор Тюменской области сообщил, что предприятия малого и среднего бизнеса региона, пострадавшие от пандемии коронавируса, на 2020 год освобождены от регионального транспортного налога и налога на имущество компаний. «Практически обнулён ЕНВД. Ставка по упрощенной системе налогообложения снижена с 6% до 1%. В результате мы оставили в экономике почти три миллиарда рублей», — сообщил Александр Моор. Об этом: Тюменские власти, поддержав бизнес, оставили в экономике 3 млрд рублей

05:24 30.05.2020 В Тюменской области с начала года на конец апреля 2020 года цены и тарифы на потребительские товары и услуги увеличились в среднем на 2,1%. Аналогичное повышение цен произошло и по России — на 2,1%, сообщает Тюменьстат. Читайте подробнее: Тюменская область в апреле: подорожало всё

06:11 30.05.2020 В Югре с начала 2020 года и на конец апреля цены и тарифы на потребительские товары и услуги увеличились в среднем на 1,8%. Тогда как по России — на 2,1%, сообщает Тюменьстат. Подробности в материале: В Югре подорожало продовольствие и подешевел бензин

06:41 30.05.2020 На Ямале с начала 2020 года на конец апреля цены и тарифы на потребительские товары и услуги увеличились в среднем на 1,4%. В целом по России произошёл рост на 2,1%, сообщает Тюменьстат. Об этом: На Ямале подорожали лекарства и продовольствие

09:26 30.05.2020 Доходы бюджета Самарской области из-за пандемии коронавируса сократились на 23−25 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. По сообщению пресс-службы ведомства, экономика региона несет ощутимые потери. Об этом: В Самарской области зафиксировали существенное сокращение доходов бюджета

10:19 30.05.2020 Четыре млрд рублей планируют направить на устранение последствий пандемии коронавируса в Самарской области. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба областного правительства. По сообщению пресс-службы ведомства, в ближайшее время в областном парламенте рассмотрят инициативы главы региона по поддержке граждан. Подробности в материале: В Самарской области рассмотрят инициативы по поддержке местных жителей

10:22 30.05.2020 Десять детских садов планируют построить в текущем году в Самарской области. Об этом 29 мая сообщил глава региона Дмитрий Азаров на своей странице в социальной сети. По его словам, в текущем году в области планируют модернизировать 78 детских и 15 взрослых поликлиник. Читайте также: В Самарской области рассказали о реализации национальных проектов

10:42 30.05.2020 Российским аэропортам для преодоления кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, выделили почти 11 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Читайте также: Мишустин выделил почти 11 млрд рублей на поддержку аэропортам

11:03 30.05.2020 Рестораны и кафе могут быть открыты к концу июня в Самарской области. Такое предположение выказал первый вице-губернатор — председатель правительства региона Виктор Кудряшов в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте». По его словам, возобновить работу заведения общепита смогут после улучшения эпидемиологической обстановки в области и после представления главного санитарного врача региона. Читайте также: В Самарской области назвали предположительные сроки открытия кафе

11:38 30.05.2020 В том, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики, это не просто красивые и правильные слова, записанные в поправках к Конституции РФ, многие граждане уже убедились после объявленных президентом РФ правительственных мер поддержки. К примеру, раньше времени стали выплачиваться пособия на детей до трёх лет, введены новые пособия на каждого несовершеннолетнего ребёнка из семей, которые в одночасье оказались малообеспеченными. Именно таким должно быть государство с просемейной политикой: быстро входить в положение, быстро принимать решения, быстро воплощать их в жизнь. И, голосуя за Конституцию, мы будем точно знать, что семьи получат поддержку: для семей Конституция РФ будет единой справкой на автоматическое получение помощи. Так считает член комиссии Общественной палаты РФ по развитию культуры и сохранению духовного наследия Павел Пожигайло. Об этом: Поправки к Конституции обеспечат гарантию помощи семьям с детьми — мнение

11:58 30.05.2020 Новый современный инфекционный центр, построенный в Уфимском районе Башкирии, открыли министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства. По сообщению пресс-службы ведомства, Радий Хабиров и Михаил Мурашко прошлись по помещениям нового центра, оценили масштаб и качество проведенной работы. Читайте также: Михаил Мурашко и Радий Хабиров открыли новый инфекционный центр в Башкирии

13:50 30.05.2020 Великолепным инженерным решением назвал новый инфекционный центр в Башкирии министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко после осмотра нового медицинского учреждения в ходе рабочего визита в республику. По его словам, специалисты при строительстве нового цента смогли все увязать как технологически, так и с медицинской точки зрения. Причем это было сделано за очень короткий срок. Поэтому данный опыт необходимо распространять. Читайте также: Министр здравоохранения РФ оценил новый инфекционный центр в Башкирии

15:13 30.05.2020 Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Башкирии Радий Хабиров посетили Республиканский онкодиспансер в Уфе. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства. По сообщению пресс-службы ведомства, чиновники осмотрели оборудование, которое учреждение получило в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Кроме этого, они ознакомились с работой отделений онкологического центра. Об этом: Михаил Мурашко и Радий Хабиров посетили Республиканский онкодиспансер в Уфе

15:49 30.05.2020 На здравоохранение, в том числе и на лечение больных онкологическими заболеваниями, финансирование урезать не будут. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на практической конференции, посвященной лечению онкобольных в условиях пандемии коронавируса, 30 мая передает пресс-служба правительства Башкирии. По сообщению пресс-службы ведомства, глава российского Минздрава, находясь с рабочим визитом в Башкирии, принял участие в этой научной конференции, которая прошла в онлайн-режиме в рамках Второго приволжского онкологического конгресса. Об этом: Мурашко рассказал о финансировании сферы здравоохранения при пандемии Михаил Мурашко [council.gov.ru]

17:47 30.05.2020 Порядка 500 млрд рублей будет выделено на борьбу с COVID-19, сообщили 30 мая в пресс-службе Минздрава РФ. С таким заявлением выступил сегодня, 30 мая, российский министр здравоохранения Михаил Мурашко на онлайн-конференции «Особенности помощи онкологическим больным в условиях коронавирусной инфекции COVID-19». Об этом: Минздрав РФ назвал сумму, которую решено потратить на борьбу с COVID-19

19:20 30.05.2020 В Югре в 2020 году приведут в нормативное состояние более 135 км автомобильных дорог и пять мостовых переходов. К работам дорожники ХМАО приступили уже в мае, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей. Читайте подробнее: В Югре отремонтируют пять мостов и 135 км дорог

09:54 31.05.2020 Антикризисные меры поддержки граждан и бизнеса, объявленные российским президентом Владимиром Путиным, не так легко оказалось реализовать на практике. Иначе как объяснить, что в Алтайском крае, судя по сюжету, подготовленному программой «Вести-Алтай», банки под различными предлогами отказываются предоставлять отсрочку ФЗ №106, вынуждая предпринимателей пользоваться своими программами реструктуризации, которые весьма не дёшевы? По признанию индивидуальный предпринимательницы из Барнаула Ирины, отсрочка по уплате кредита на три месяца обошлась в 90 тысяч рублей. Читайте также: На Алтае «антикризисная» отсрочка по кредиту обошлась в 90 тыс. рублей

10:38 31.05.2020 Возможность привлечения средств федерального бюджета для реконструкции кардиоцентра в Уфе обсудили министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Башкирии Радий Хабиров после посещения Республиканского кардиологического центра. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба правительства региона. По словам главного врача этого центра Ирины Николаевой, здесь каждый год принимают более 14 тысяч пациентов. Специалисты центра выполняют около 20 тысяч операций. А более пяти тысяч операций проходят по программам оказания высокотехнологичной медпомощи. Подробности в материале: В Уфе обсудили вопрос привлечения средств для реконструкции кардиоцентра

10:58 31.05.2020 Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поддержал инициативу создания Республиканского центра детской онкологии в Башкирии. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба правительства республики. По сообщению пресс-службы ведомства, 30 мая министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Башкирии Радий Хабиров побывали в Республиканской детской клинической больнице (РДКБ). Это учреждение является одним из ведущих по оказанию медицинской помощи детям. Подробности в материале: Михаил Мурашко поддержал идею создания центра детской онкологии в Башкирии

13:48 31.05.2020 Новый девятиэтажный корпус онкодиспансера примет первых пациентов в ближайший месяц в Башкирии. Об этом 31 мая сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на своей странице в социальной сети. По его словам, на текущий момент центр оснащен современным оборудованием. Об этом: В Башкирии новый корпус онкодиспансера примет первых пациентов уже в июне

02:43 01.06.2020 В Сургутском центре трудовой адаптации осужденных исправительной колонии №11 стали делать модульные вагончики. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по ХМАО. Новое производство позволило дополнительно трудоустроить 18 осужденных. Модульные здания, которые производятся в ИК-11, адаптированы под различные климатические зоны, имеют все условия для административно-хозяйственной деятельности или проживания: оборудованы системами энергоснабжения, отопления и вентиляции. «Универсальность модулей позволяет создать на их базе автономное поселение с душевыми, туалетами, столовыми, комнатами отдыха, хозяйственными и другими помещениями», — отметил начальник центра трудовой адаптации осужденных ФКУ ИК-11 Ринат Мавлетов. Читайте также: Вагончики для нефтяников в Югре делают заключённые

04:16 01.06.2020 В большинстве городов и районов Кемеровской области с сегодняшнего дня, 1 июня, открываются торгово-развлекательные центры (ТРЦ). Читайте подробнее: В Кузбассе открылись торгово-развлекательные центры

06:38 01.06.2020 Больницы Бурятии получат более 21 тыс. защитных костюмов из Фонда развития Дальнего Востока. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, ранее сюда были направлены средства на закупку 11,3 тыс. средств защиты. «Для регионов округа поступило 58 тыс. защитных костюмов для работы с пациентами, инфицированными COVID-19. Ещё столько же комбинезонов доставят в начале июня», — добавили в правительстве. Об этом: Бурятия получит дополнительно 21,4 тыс. защитных костюмов

07:25 01.06.2020 В столице Чувашии первые пассажирские трамвайчики через Волгу отправятся 20 июня, навигационный период продлится всё лето. Об этом: В Чебоксарах определились с началом речных пассажирских перевозок

08:15 01.06.2020 Не выплачивать дивиденды по акциям за 2019 год рекомендовал совет директоров «КамАЗа» годовому общему собранию акционеров компании в связи с отсутствием чистой прибыли. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя. Подробности в материале: Акционеры КамАЗа могут остаться без дивидендов

08:25 01.06.2020 В Бурятии за январь-апрель 2020 года рост промышленного производства составил 14,1% по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики. По словам министра экономики республики Екатерины Кочетовой, рост произошёл несмотря на снижение на 0,9% в апреле. Читайте также: Пандемия не помешала росту промышленного производства в Бурятии

08:56 01.06.2020 По итогам апреля 2020 года российским дилерам Nissan удалось реализовать 1039 машин, что на 59% меньше уровня продаж прошлого года. Об этом сообщается на сайте Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Об этом: Продажи Nissan в России снизились на 59%

09:02 01.06.2020 Медицинские чиновники Алтайского края 1 июня подготовили «роскошный подарок» для новорождённых с тяжелой патологией опорно-двигательного аппарата, реорганизовав ортопедическое отделение на базе Центра охраны материнства и детства. С сегодняшнего дня там будут работать сразу два коллектива двух разных стационаров, при этом значительно сокращается коечный фонд. Перед этим врачей — ортопедов ещё и унизили, предложив пойти в дворники и уборщики. Читайте также: «Слезы на глазах врача»: медицина в Алтайском крае терпит крах

09:23 01.06.2020 По итогам апреля 2020 года реализация новых машин Ульяновского автозавода на рынке РФ достигла 862 автомобилей, что на 75% меньше уровня продаж прошлого года. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Подробности в материале: Продажи новых машин УАЗ в России в апреле снизились на 75%

09:36 01.06.2020 Норму, согласно которой все прибывающие из Москвы и эпидемиологически-неблагоприятных районов должны уходить на самоизоляцию, отменяют в Башкирии. Об этом 1 июня сообщил глава региона Радий Хабиров на совещании в правительстве республики. По его словам, экономика региона была раскрыта, возобновлена работа предприятий, поэтому у людей появилась потребность ездить по работе в другие регионы страны. Об этом: В Башкирии отменили обязательную самоизоляцию для прибывающих из регионов

09:56 01.06.2020 Около 40% работников в России столкнулись с сокращением зарплаты после начала пандемии коронавируса. Таковы итоги интернет-опроса о работе и трудоустройстве в условиях эпидемии, проведенного центром трудовых исследований и дирекцией по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ, пишут 1 июня «Известия». Читайте также: Зарплата 40% жителей России стала меньше на фоне пандемии

10:13 01.06.2020 Железнодорожные перевозки и внутренний водный транспорт будут включены в перечень отраслей экономики, пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции. Такое поручение правительству РФ дал президент РФВладимир Путин. Об этом: Железнодорожные перевозки в РФ включат в список пострадавших отраслей

10:14 01.06.2020 Разработать меры поддержки туризма на Дальнем Востоке поручил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Подробности в материале: Трутнев поручил разработать меры поддержки дальневосточного туризма

10:26 01.06.2020 Все дилерские центры южнокорейской компании Kia готовы или готовятся в ближайшие дни к возобновлению работы в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба Kia Motors Russia & CIS. Читайте также: В июне Kia восстановит в России полноценную работу дилерских центров

11:00 01.06.2020 Пандемия коронавируса ускорила в России исчезновение традиционных салонов связи и переход соответствующих услуг в онлайн-формат, считает экономист Сергей Хестанов. Подробности в материале: В РФ может закрыться около трети салонов связи — прогноз экономиста

11:14 01.06.2020 Российское правительство подготовило Общенациональный план восстановления экономики, 1 июня он будет представлен в Кремль. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. «Документ подготовлен с учетом предложений регионов и представителей делового сообщества», — отметил Мишустин. Читайте также: Мишустин: план восстановления экономики РФ 1 июня представят в Кремль

11:17 01.06.2020 В России значительная часть работодателей по разным причинам и поводам уменьшила зарплату своим сотрудникам, считает бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин. Читайте подробнее: В ряде регионов РФ учителям урезали стимулирующие выплаты — эксперт

11:44 01.06.2020 В администрации керченского судостроительного завода «Залив» опровергли информацию о забастовке рабочих трубного цеха в связи с резким сокращением зарплат и увольнениями. Об этом: Начальство судостроительного завода в Керчи отрицает забастовку рабочих

11:46 01.06.2020 Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России увеличились на три копейки за период с 25 по 29 мая по сравнению с предыдущей неделей. Бензин Аи-95 подорожал на одну копейку, стоимость дизельного топлива не изменилась, свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes. Читайте также: В России бензин Аи-92 подорожал на три копейки

11:57 01.06.2020 По итогам января — апреля 2020 года в РФ было куплено 165 автомобилей Jaguar F-Pace — на 39% меньше, чем за тот же период 2019 года. Читайте также: Названа самая продаваемая модель Jaguar на авторынке России

12:20 01.06.2020 В Ростовской области распространение коронавирусной инфекции оказало негативное влияние на объём ввода жилья. Этот показатель за период с января по апрель 2020 года упал на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 1 июня. Об этом: В Ростовской области из-за коронавируса упал объём ввода жилья

12:30 01.06.2020 В Екатеринбурге некоторые магазины решили открыться, несмотря на действующий в Свердловской области указ о «режиме повышенной готовности». В торговом центре «Мега» уже заработал магазин электроники, а по улице Хохрякова открылся магазин одежды. «Они открываются от отчаяния, потому что, если не начать работать, завтра ты будешь банкротом», — заявил юрист Евгений Шуров. Тем не менее у магазинов нет юридических оснований для открытия, отметил специалист. Читайте подробнее: В Екатеринбурге открылись магазины, не дожидаясь разрешения губернатора

12:32 01.06.2020 Воронежский футбольный клуб «Факел» получит поддержку региональных властей, об этом 1 июня сообщила пресс-служба правительства региона. Об этом: Воронежский ФК «Факел» получит господдержку

12:47 01.06.2020 Более 229 тысяч семей Самарской области получили единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей на детей от трех до 16 лет. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба областного правительства. По сообщению пресс-службы ведомства, при этом средства выплачены на 316 тысяч детей. А 229 147 семей уже получили эту меру поддержки. Выплату можно отслеживать на сайте Госуслуги в личном кабинете. Подробности в материале: В Самарской области более 229 тысяч семей получили выплаты на детей

13:09 01.06.2020 Предприятия туристической отросли в России могут начать оказывать дополнительные услуги без увеличения стоимости отдыха. Об этом 1 июня заявил вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков во время онлайн-конференции, выдаёт корреспондент ИА REGNUM. По его словам, по мере выхода из режима самоизоляции, у граждан появляются новые требования к работе туристической отрасли. Например, для туристов становится важно, как организована эпидемиологическая безопасность в местах их пребывания. Читайте также: Туристам в России окажут бесплатно дополнительные услуги

13:14 01.06.2020 Вторая волна коронавируса, если она придётся на осень 2020 года, может привести к тому, что на рынке туриндустрии останется лишь пятая часть предприятий. Об этом 1 июня заявил вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков во время онлайн-конференции, выдаёт корреспондент ИА REGNUM. «Гостеприимство у нас будет в масках и перчатке. Индустрия будет улыбаться вам глазами. Будут требования по социальному дистанцированию: начиная с шезлонгов и заканчивая ресторанами и кафе», — сказал Волков. Подробности в материале: Вторая волна коронавируса может обрушить туриндустрию

13:28 01.06.2020 Ситуация с коронавирусом не повлияла на работу завода «Тяжмаш» в Самарской области. Об этом сообщил генеральный директор этого предприятия Андрей Трифонов во время рабочего визита губернатора области Дмитрия Азарова на этот завод, 1 июня передает пресс-служба областного правительства. По сообщению пресс-службы ведомства, глава области Дмитрий Азаров 1 июня находится в Сызрани с рабочим визитом, в ходе которого он посетил машиностроительный завод «Тяжмаш». Об этом: В Самарской области рассказали о работе завода «Тяжмаш» при пандемии

13:33 01.06.2020 Президент России Владимир Путин 2 июня обсудит с премьер-министром Михаилом Мишустиным общенациональный план восстановления экономики. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте также: Путин обсудит с Мишустиным общенациональный план восстановления экономики

13:49 01.06.2020 РФ предстоит массовое банкротство средних и малых компаний, а изрядный процент самозанятых рискует вообще остаться без доходов, считает социолог Борис Кагарлицкий. Об этом: Официальная статистика не заметит падения в РФ реальных заработных плат?

13:57 01.06.2020 Власти Ленинградской области увеличили расходы на борьбу с коронавирусной инфекцией до 1,9 млрд рублей. Субсидии региону на те же цели из федерального бюджета составляют 2,2 млрд рублей. Читайте также: Власти Ленобласти увеличили расходы на борьбу с COVID-19

13:59 01.06.2020 В России рост числа безработных будет наблюдаться в третьем квартале 2020 года. Именно этот период станет наиболее сложным для российского рынка труда. Об этом сегодня, 1 июня, в ходе расширенного заседания комитета Совета Федерации по социальной политике заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: Глава Минтруда назвал самый сложный период для рынка труда в России

14:18 01.06.2020 При допуске на работу сотрудников гостиниц необходимо пройти тестирование на коронавирусную инфекцию. Такова одна из рекомендаций, которые дал Роспотребнадзор. Подробности в материале: Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе гостиниц

14:36 01.06.2020 Кредитной программой поддержки пострадавших от кризиса отраслей сможет воспользоваться только четверть предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом 1 июня заявил первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Поскольку программа действует на предприятия наиболее пострадавших отраслей она может охватить только 25−30% малого и среднего бизнеса. В апреле 40% предприятий оценивали своё положение как катастрофическое. В мае уже 53% предприятий оценивали своё положение, как катастрофическое», — отметил Сигал. Читайте подробнее: Эксперт оценил охват помощи в 25−30% от количества предприятий

14:44 01.06.2020 Лесопильно-деревообрабатывающий комбинат Segezha Group в Архангельской области увеличил объемы отгрузки продукции на экспорт почти на 30%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Иностранным покупателям было отгружено 51 360 кубометров пиломатериалов. Онежские пиломатериалы из еловых и сосновых пород северной древесины востребованы в Китае, Великобритании, Франции, Нидерландах, Бельгии, Германии, Эстонии и Египте. Подробности в материале: Архангельские лесопромышленники увеличили поставки древесины на экспорт

14:47 01.06.2020 На поддержку малого и среднего бизнеса Мордовии планируется направить 480 млн рублей. Об этом: В Мордовии на поддержку малого и среднего бизнеса направят 480 млн рублей

15:03 01.06.2020 В середине июня планируется запустить работу второй производственной линии стекольного завода в Рузаевке. Читайте подробнее: Вторая производственная линия стекольного завода начнет работу в Мордовии

15:12 01.06.2020 Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Россия больше не будет закупать маски у Китая.

15:14 01.06.2020 В Пермском крае Суксунский завод средств защиты «РОСОМЗ» увеличил выпуск защитных очков до 50 тыс. в сутки. В планах наращивание объектов до 70 тыс. в сутки, сообщает пресс-служба краевой администрации. «По очкам мы в восемь раз увеличили объемы производства. Планируем и дальше наращивать производство СИЗ для защиты глаз и лица — к сентябрю увеличим этот показатель на 30% — до 70 тыс. единиц в сутки», — сказал гендиректор предприятия Иван Колчанов. Читайте также: Пермский завод увеличил производство защитных очков в восемь раз

15:18 01.06.2020 Ситуация в экономике в целом имеет негативную тенденцию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня, об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе онлайн-встречи с депутатами фракции «Единая Россия» в Госдуме. Об этом: Минпромторг России констатирует негативную тенденцию

15:44 01.06.2020 В Минпромторге заявили, что совещание у президента РФ Владимира Путина по мерам поддержки легкой промышленности состоится 3 июня.

15:44 01.06.2020 Совещание у президента по мерам поддержки легкой промышленности РФ пройдет 3 июня. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня, об этом сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в ходе онлайн-встречи с депутатами фракции «Единая Россия» в Госдуме. Читайте подробнее: Совещание у Путина по поддержке легкой промышленности пройдет 3 июня

15:52 01.06.2020 Санаторно-курортные организации на Ставрополье с первого дня лета получили возможность возобновить работу с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и рекомендаций Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе губернатора края. Об этом: На Ставрополье возобновляет работу санаторно-курортный комплекс

15:54 01.06.2020 В Мордовии предприятия агропромышленного комплекса показывают уверенный рост в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом: Аграрные предприятия Мордовии в условиях пандемии демонстрируют рост

15:54 01.06.2020 В «красной зоне» из-за спада экономики на фоне коронавируса находятся ряд отраслей, прежде всего, это легкая промышленность и производство мебели. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня, об этом сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в ходе онлайн-встречи с депутатами фракции «Единая Россия» в Госдуме. Подробности в материале: Минпромторг России назвал отрасли из «красной зоны» экономики

15:54 01.06.2020 Власти Санкт-Петербурга предлагают расширить налоговые преференции по упрощенной системе налогообложения в рамках второго пакета мер поддержки малого и среднего бизнеса. Такое решение поддержали 1 июня на заседании правительства Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: В Петербурге налоговые льготы получат НИОКР и обрабатывающие производства

15:55 01.06.2020 В Татарии для увеличения туристического потока разработали и запускают новые программы. Читайте подробнее: В Татарии для привлечения туристов предлагают новые программы

16:08 01.06.2020 Минпромторг видит базовые отрасли в качестве локомотива роста экономики и просит Госдуму поддержать поправки в законы о госзакупках, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня. Читайте также: Минпросторг рассказал о локомотивах роста экономики и правке законов

16:11 01.06.2020 В Мордовии объем поддержки отраслей, наиболее пострадавших в период пандемии коронавируса, оценивается в 3,92 млрд рублей. Об этом: Объем поддержки экономики в Мордовии составит около 3,9 млрд рублей

16:39 01.06.2020 Фонд развития Югры одобрил заявку регионального оператора по обращению с отходами АО «Югра-Экология» на получение финансовой поддержки на сумму 350 млн рублей сроком на один год под 1% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регионального оператора. Об этом: В Югре регоператора по обращению с отходами поддержали льготным займом

16:39 01.06.2020 Фонд развития Югры одобрил заявку регионального оператора по обращению с отходами АО «Югра-Экология» на получение финансовой поддержки на сумму 350 млн рублей сроком на один год под 1% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регионального оператора. Об этом: В Югре регоператора по обращению с отходами поддержали льготным займом

17:44 01.06.2020 Около 600 отдыхающих въехали в 20 здравниц Сочи 1 июня — в первый день работы санатория после приостановки из-за карантина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта. Об этом: 20 здравниц Сочи приняли 600 туристов в день открытия

18:08 01.06.2020 В райцентре Уварово Тамбовской области реализуется проект по благоустройству площади Ленина, рассчитанный на два года. На преображение этого общественного пространства выделено 25 млн рублей. Об этом: В тамбовском Уварово центральная площадь реконструируется за 25 млн рублей

18:28 01.06.2020 Депутаты Госдумы от «Единой России» настаивают на расширении поддержки промышленных предприятий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня, об этом заявил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов в ходе онлайн-встречи парламентариев с главой Минпромторга Денисом Мантуровым. Об этом: «Единая Россия» настаивает на расширении поддержки промпредприятий

18:46 01.06.2020 Массовый выпуск новых «народных» облигаций (ОФЗ-н) планирует Минфин РФ в качестве антикризисной меры, пишут 1 июня «Известия». Планируется существенно расширить выпуск ОФЗ-н, также «их региональных аналогов» в качестве антикризисной меры. Соответствующие планы обсуждаются в российском правительстве. Читайте также: Минфин РФ решил сберечь ФНБ при помощи «народных» облигаций

20:09 01.06.2020 Жилые дома в Санкт-Петербурге. Дарья Драй © ИА REGNUM

20:25 01.06.2020 Цена на нефть марки Urals, являющуюся основным пунктом российского экспорта, в мае начала восстанавливаться после почти четырёхкратного падения в апреле, сообщает Минфин. Подробности в материале: Российская нефть Urals в мае подорожала на 70%

21:12 01.06.2020 Уровень пассажиропотока в московских аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» упал на 95% по сравнению с апрелем 2019 года. Дарья Антонова © ИА REGNUM

05:06 02.06.2020 «Коляда-театр» в Екатеринбурге уходит в бессрочный отпуск. Об этом написал худрук театра Николай Коляда в Facebook. Ранее Коляда уже жаловался на недостаток денег в театре — последний раз драматургу удалось выплатить зарплаты лишь за счёт пожертвований частных лиц. Театр уйдёт с 7 июня 2020 года в бессрочный отпуск. Другие альтернативы, например показ спектаклей в онлайн-режиме, в театре не рассматривают. «Нет, никакого онлайна не будет», — заявил режиссёр. Об этом: В «Коляде-театре» заявили о закрытии учреждения

07:05 02.06.2020 Один месяц жесткого карантина стоит мировой экономике около 2% ВВП. Следовательно, каждая дополнительная неделя карантинных мер в странах с крупной экономикой вносит свой вклад в ухудшение прогноза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор Научно-исследовательского финансового института Минфина России Владимир Назаров. Подробности в материале: Коронавирус и мировая экономика: кто сильнее?

07:38 02.06.2020 В Чувашии в I квартале 2020 года в основной капитал республики за счёт всех источников финансирования вложено 6608,6 млн рублей, или 78,4% к I кварталу 2019 года. Об этом: В I квартале в Чувашии объём инвестиций упал на 21,6%

08:01 02.06.2020 К неутешительному выводу пришли эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» актуализировав карту кредитной исберегательной активности российских семей на основе анализа данных Банка России, Росстата и других открытых источников за первый квартал 2020 года. Оказалось, что в ряде регионов закредитованность населения превысила 40−50%. Уровень закредитованности отдельных регионов превысил 50% в Калмыкии и Туве, 40% — в Ленинградской, Курганской, Иркутской, Оренбургской областях и Удмуртии. Читайте также: Уровень закредитованности жителей Приангарья превысил 40% — ОНФ

08:05 02.06.2020 Общенациональный план действий для восстановления занятости и повышения доходов граждан разработало правительство России по поручению президента РФ, передаёт 2 июня РБК со ссылкой на проект документа. Об этом: Правительство России разработало план восстановления занятости

08:11 02.06.2020 Потребительское кредитование в России претерпело значительные трансформации из-за ограничительных карантинных мероприятий и кризиса, возникших на фоне эпидемии коронавируса. К такому неутешительному выводу пришли эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков», актуализировав карту кредитной и сберегательной активности российских семей. В первом квартале 2020 г. было выдано на 10,3% меньше потребительских кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 4,07 млн руб. Снижение выдачи потребительских кредитов было отмечено практически во всех регионах страны, сказано в пресс-релизе общественников. Самую серьезную динамику сокращения количества выданных потребкредитов продемонстрировали Ставропольский, Хабаровский и Алтайский края, Башкирия и Забайкалье. В Москве и Санкт-Петербурге выдача потребкредитов в марте текущего года снизилась на 10,2 и 10,1% соответственно. Об этом: Рост числа персональных дефолтов спрогнозировали в ОНФ

08:59 02.06.2020 Национальный родительский комитет (НРК) предложил компенсировать алименты, не выплаченные детям из-за потери работы одним из родителей в период самоизоляции. Об этом сообщила председатель НРК Ирина Волынец. Подробности в материале: В России потерявшим работу из-за пандемии могут помочь выплатить алименты

09:10 02.06.2020 В городе Чусовой Пермского края социальный предприниматель Ирина Сердитых, открывавшая дом детской одежды, во время пандемии успешно перепрофилировала свой бизнес и объединилась с Чусовской швейной фабрикой. Предприятия занялись пошивом защитных масок, сообщает пресс-центр АО «ОМК» (Объединённой металлургической компании). Предприятия отшивали в сутки по 10 тыс. масок. Общими усилиями произведено более 400 тысяч защитных масок, которыми обеспечены как рядовые жители, так и организации. В настоящее время пермячка вернулась к основному виду деятельности — производству одежды, однако защитные маски по-прежнему можно приобрести, причем со скидкой. Читайте подробнее: В Прикамье социальный предприниматель помогает в борьбе с коронавирусом

09:34 02.06.2020 К реализации плана по обеспечению устойчивого развития экономики в 2020 году приступили в Республике Адыгея. Об этом: В Адыгее приступили к реализации плана по устойчивому развитию экономики

09:34 02.06.2020 В Институте нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук (ИНГГ СО РАН СО РАН) проанализировали причины нефтяного кризиса. Специалисты отмечают, что катализатором для резкого снижения цен на нефть стали США. Об этом: Сибирские учёные выяснили, как Россия может выйти из нефтяного кризиса

09:38 02.06.2020 В Чувашии из резервного фонда республики выделяется часть средств, которые будут направлены в муниципальные образования в виде дотаций. Подробности в материале: Из резервного фонда Чувашии выделяется ещё 64 млн рублей

09:53 02.06.2020 Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассчитывает, что продажа алкогольных напитков через интернет будет разрешена до конца 2020 года. Об этом он сообщил 2 июня РИА Новости. «Я очень рассчитываю, что в этом году разрешат продажу», — сказал Мантуров. Подробности в материале: Мантуров рассчитывает на запуск онлайн-торговли алкоголем в 2020 году

09:56 02.06.2020 В Подмосковье с 3 июня открываются бани, сауны, спа и парикмахерские. Соответствующее постановление накануне подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщает Мособлштаб. Постановлением ослабляется очередная часть ограничений, введенных ранее в регионе из-за пандемии SARS-CoV-2. Ранее в Подмосковье отменили необходимость оформлять электронные пропуска, разрешили работу ряда непродовольственных магазинов и рынков, открыли библиотеки и парки. Читайте также: В Подмосковье открывают бани, сауны и парикмахерские

10:03 02.06.2020 Доктор экономических наук Никита Кричевский не нашел ничего хорошего в разработанном правительством проекте общенационального плана по восстановлению экономики после пандемии коронавируса. Об этом он иронично высказался на своих интернет ресурсах: — Бывает, так хочется сказать что-нибудь хорошее про экономическую политику, аж сил нет. А нечего. Вот, например, план восстановления экономики, утечки из которого публикуют деловые медиа, — что в нем приятственного? К несчастью, ничего, кроме традиционных красивых фраз («социальное казначейство», «навес безработицы») и больших цифр, наподобие 7,3 трлн руб. Читайте также: «Ничего не получится»: об антикризисном плане правительства

10:07 02.06.2020 Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре, считает глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов. Об этом: В «Уральских авиалиниях» назвали сроки возобновления международных рейсов

10:08 02.06.2020 Авиакомпания «Уральские авиалинии» подписали кредитный договор со Сбербанком, а также ведет переговоры еще с несколькими кредитными учреждениям для предоставления займов. Об этом заявил РБК глава авиакомпании Сергей Скуратов. Читайте подробнее: В «Уральских авиалиниях» рассказали о планах взять кредиты в ряде банков

10:14 02.06.2020 В общественном транспорте Московской области разрешили оплату банковскими картами. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев, сообщает Мособлштаб. Ранее возможность такой оплаты была приостановлена из-за мер по профилактике распространения SARS-CoV-2. Помимо возврата возможности оплаты проезда картой, в Подмосковье также разрешили возобновить работу религиозным организациям, ряду магазинов, открыли бани, сауны, спа и салоны красоты. Читайте подробнее: В общественный транспорт Подмосковья вернули оплату банковскими картами

10:14 02.06.2020 Международный аэропорт «Воронеж» постепенно восстанавливает авиасообщение, прерванное в связи с пандемией коронавируса. Так, с 1 июня АК «Аэрофлот» возобновила ежедневные рейсы в аэропорт «Шереметьево» и в вечернее время с вылетом из Воронежа в 19:05, сообщили в пресс-службе аэропорта. Читайте также: Воронежский аэропорт увеличивает объёмы авиаперевозок

10:59 02.06.2020 Совфед одобрил закон о дополнительных мерах поддержки граждан и бизнеса на фоне спада экономики из-за коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня. Об этом: Совфед одобрил закон о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

10:59 02.06.2020 Совфед одобрил закон об особенностях арендных отношений на фоне спада экономики из-за коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня. Читайте подробнее: Совфед одобрил особенности расторжения договоров аренды

10:59 02.06.2020 Совфед одобрил закон о дополнительных полномочиях правительства РФ при введении режима повышенной готовности или ЧС в сфере туризма и транспортных перевозок, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня. Подробности в материале: Совфед одобрил закон о возврате денег за туры и билеты на фоне пандемии

11:00 02.06.2020 Совфед одобрил закон, призванный поддержать самозанятых, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня. Читайте подробнее: Совфед одобрил закон о налоговой поддержке самозанятых

11:09 02.06.2020 Совфед одобрил поправки в Налоговый кодекс, снижающие налоговые издержки физлиц, НКО, юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня. Об этом: Совфед одобрил налоговые преференции для бизнеса, НКО и благотворителей

11:19 02.06.2020 В Пензе стало известно об отмене ряда авиаперелетов до Москвы, Санкт-Петербурга, Симферополя, Сочи. Подробности в материале: В Пензе отменили несколько авиарейсов

11:36 02.06.2020 Предприниматели Адыгеи с начала пандемии коронавируса получили финансовую помощь на выплату заработной платы в размере свыше 70 млн рублей, что позволило сохранить до 3 тыс. рабочих мест, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики. Об этом: В Адыгее меры поддержки бизнеса позволили сохранить до 3 тыс. рабочих мест

11:47 02.06.2020 Российское Министерство финансов внесло в правительство проект постановления о снижении до 15% минимального первоначального взноса по льготной ипотеке. Об этом сообщает 2 июня пресс-служба Минфина. Подробности в материале: Проект о снижении взноса по льготной ипотеке внесён в правительство РФ

11:49 02.06.2020 Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня. Читайте также: Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

11:53 02.06.2020 Выручка системообразующих предприятий Архангельской области на фоне «антивирусных» каникул сократилась в среднем на 9%, сообщили в УФНС по Архангельской области и НАО. «Результаты мониторинга по данным на 20.05.2020 показывают, что в целом по системообразующим организациям Архангельской области выручка от продаж фиксируется на уровне 91% от «докарантинного» уровня, средний индекс объема отгруженной продукции — 89%, средний индекс цен практически не отклонился от обычного — 99%, фонд оплаты труда также находится на уровне 99%», — сообщили в ведомстве. Подробности в материале: Выручка архангельских предприятий на фоне карантина сократилась на 9% — ФНС

12:09 02.06.2020 Более 150 медработников в Ставропольском крае после вмешательства прокуратуры получили надбавки за работу с пациентами с коронавирусом. Сумма выплат превысила 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. Читайте также: В пяти медучреждениях Ставрополья выявили нарушения при начислении надбавок

12:18 02.06.2020 В Глазове территориальный отдел регионального управления Роспотребнадзора и межрегиональное управление ФМБА России устанавливают круг контактных лиц первой и второй линии в связи с подозрением у ряда жителей города на наличие коронавируса. В перечень возможных контактов попадают 62 сотрудника Чепецкого механического завода и 153 работника дочерних структур. Читайте подробнее: Более 200 сотрудников завода в Удмуртии отправили на самоизоляцию

12:19 02.06.2020 В Оренбургской области в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предстоит отремонтировать 63 объекта, уже начался ремонт 42 дорог, сообщает пресс-служба областного правительства. Как заявил министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Полухин, работы ведутся в соответствии с графиком. Читайте подробнее: Несмотря на коронавирус, ремонт дорог в Оренбуржье идёт по графику

12:28 02.06.2020 Глава Минтруда Антон Котяков назвал регионы с самой сложной обстановкой на рынке труда, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июля. Читайте также: Глава Минтруда назвал самые проблемные по занятости регионы России

12:32 02.06.2020 В России выросли цены на лекарства от ОРВИ. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

12:33 02.06.2020 Пассажиропоток аэропорта «Пулково» в апреле 2020 года, в разгар коронавирусных ограничений, сократился более чем на 92% по отношению к апрелю 2019 года. Об этом: Пассажиропоток аэропорта «Пулково» в апреле упал на 92%

12:41 02.06.2020 В Оренбурге в период режима безопасного поведения из-за неблагополучной эпидобстановки многие отраслевые структуры администрации города столкнулись с трудностями реализации своих полномочий. В частности, возникли препятствия по проведению аукционов и конкурсов в открытой форме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии. Выходом стала организация мероприятий по приватизации муниципального имущества в электронном формате. «Любой желающий, будь то физическое или юридическое лицо, может спокойно, сидя дома на самоизоляции, принять участие в указанных торгах и заключить договор купли-продажи, не выходя из дома», — сказали в администрации. Так, 1 июня по результатам торгов приватизировано пять зданий в исторической части муниципалитета, три их которых, согласно письму областного минкульта, «отнесены к исторически ценному градоформирующему объекту исторического поселения регионального значения Оренбургской области «город Оренбург». Читайте также: Ценные дома в Оренбурге можно приватизировать, не выходя из дома

12:43 02.06.2020 700 работников «Яковлевской мануфактуры» в Приволжске Ивановской области оказались под угрозой увольнения. Читайте также: В Ивановской области на льнокомбинате готовят массовые сокращения

13:05 02.06.2020 Российская экономика будет полностью освобождена от связанных с коронавирусом ограничений только к июлю 2021 года. Это следует из текста проекта общенационального плана восстановления экономики в редакции от 31 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Читайте подробнее: СМИ: Экономика России выйдет из ограничений только к июлю 2021 года

13:19 02.06.2020 Совфед одобрил закон, распространяющий на самозанятых некоторые виды поддержки малого и среднего бизнеса, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня. Об этом: Совфед одобрил закон о помощи самозанятым

13:22 02.06.2020 Введённые в РФ на время кризиса меры поддержки подтверждают необходимость обозначить в Конституции и гарантии на адресную социальную поддержку. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM высказала председатель Попечительского совета Российской Академии образования Ольга Васильева: «Забота о детях и забота о семье — это всегда одни из главных социальных направлений — так было всю историю нашего государства. И я, как любой нормальный человек, поддерживаю заботу о семье. Всех великие педагоги, которые давали оценку семье, говорят: «Семья — это, прежде всего, среда, в которой маленький человек учиться творить добро, это начало человеческой жизни. Я хочу вспомнить слова Льва Толстого, который сказал: «счастлив тот, кто счастлив у себя дома». Если у вас нет семьи — считаете что у вас нет ничего. С этим нельзя не согласиться, потому что каждый из нас понимает, что действительно, начало всей нашей жизни — это всё-таки семья, это наши родственники, родители — с ними связана почти вся наша жизнь…». Подробности в материале: «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома»: о поправках к Конституции РФ

13:23 02.06.2020 В Подмосковье за время эпидемии SARS-CoV-2 более чем в два раза вырос спрос на покупку и аренду дорогих коттеджей. По словам риелторов, за счет повышенного спроса к концу 2021 года предложение в сегменте аренды и продажи дорогих коттеджей может приблизиться к нулю. Читайте подробнее: В Подмосковье в два раза вырос спрос на дорогие коттеджи

13:27 02.06.2020 Судя по масштабности и количеству пунктов в плане правительства РФ, это не что-то специально разработанное под воздействием пандемического кризиса, а несколько переработанный с учётом реалий план, заявил корреспонденту ИА REGNUM коммерческий директор, совладелец «Нью Рига Финанс Клаб» Петр Бубнов. Об этом: Разворот государства: о плане по восстановлению доходов граждан РФ

13:29 02.06.2020 Государственный аппарат и всю систему управленияв страненеобходимо выводить на новый уровень работы, более экономичный и более эффективный, без этого добиться заметного роста экономики не удастся, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель тульского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Михаил Глухов. Подробности в материале: Для роста экономики нужны изменения в системе управления — эксперт

13:50 02.06.2020 Увеличение числа клиентов в последнюю неделю мая отметили дилеры автосалонов Подмосковья. Об этом 2 июня сообщают «Известия» со ссылкой на представителей дилерских центров. Читайте также: У дилеров в Подмосковье выросло число покупателей авто

14:09 02.06.2020 Депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме подготовили поправки в трудовое законодательство. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня, об этом сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Читайте также: Депутаты Госдумы от «Единой России» подготовили законопроект об «удалёнке»

14:14 02.06.2020 Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов отметил рост средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на фоне экономических проблем из-за коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня. Читайте подробнее: В кризис Фонд национального благосостояния России вырос на 4 трлн рублей

14:23 02.06.2020 Депутаты Госдумы от «Единой России» предлагают в Трудовом кодексе урегулировать время работы и отдыха сотрудника, работающего удаленно, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня. Об этом: В Госдуме нашли варианты урегулирования графика работы на «удалёнке»

14:23 02.06.2020 Михаил Мишустин достаточно точно видит «болевые точки» российской экономики и понимает, в каких направлениях в первую очередь следует действовать, заявил корреспонденту аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко. Об этом: Мишустин точно видит «болевые точки»: о плане правительства

14:24 02.06.2020 292 издательства в России получат субсидии на выпуск 641 социально значимой книги. Всего пострадавшим от введения режима самоизоляции издательствам будут выделено 116 миллионов рублей. Читайте подробнее: Российские книжные издательства получат субсидии

14:31 02.06.2020 Один из пунктов общероссийского плана по восстановлению экономики предполагает переход на удалённый режим работы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 июля, об этом сообщил первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко в ходе онлайн-совещания по развитию трудовых отношений с участием зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Об этом: Минтруд: план по экономике предусматривает переход на «удалёнку»

15:05 02.06.2020 В Ульяновской области утвердили план действий по нормализации «деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики"/ Об этом: План восстановления экономики Ульяновской области оценили в 30 млрд рублей

15:10 02.06.2020 Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов предложил установить в России минимальный размер стоимости часа труда, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июля. Об этом: В Госдуме предложили установить минимальный размер стоимости часа труда

15:39 02.06.2020 В рамках госпрограммы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014−2022 годы» в текущем году выделят на капитальный ремонт образовательных организаций 103 млн рублей. Читайте подробнее: Пензенские школы и детские сады начали готовить к новому учебному году

15:40 02.06.2020 В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Пензенской области возводят новые медицинские объекты. В июне в пензенских селах появятся две врачебные амбулатории и четыре фельдшерско-акушерских пункта (ФАП). К августу текущего года в области планируют установить еще восемь новых ФАПов. Подробности в материале: В Пензенской области в рамках нацпроекта появятся новые медицинские объекты

16:02 02.06.2020 Около 300 тыс. продуктовых наборов раздали за два месяца жителям Ставрополья, нуждающимися в поддержке в период пандемии коронавируса, сообщили в управлении по информполитике правительства края. Подробности в материале: На Ставрополье за два месяца раздали около 300 тыс. продуктовых наборов

16:22 02.06.2020 План восстановления экономики России, представленный премьер-министром России Михаилом Мишустиным, не предполагает изменения самой экономической модели РФ, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом: Делягин жёстко раскритиковал план Мишустина по восстановлению экономики РФ

16:27 02.06.2020 Рост доходов по большинству видов налогов зафиксирован за первый квартал 2020 года в Тверской области. Читайте также: В Тверской области зафиксирован рост доходов по большинству видов налогов

16:32 02.06.2020 Для того, чтобы меры поддержки экономики были эффективными, государство должно сначала провести тщательный мониторинг реальной ситуации, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM глава консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский, комментируя представление плана восстановления экономики России. Читайте подробнее: Сначала надо увидеть реальную картину: о плане восстановления экономики

16:53 02.06.2020 Антикризисный план правительства РФ, о котором 2 июня было доложено президенту России Владимиру Путину, имеет шансы вывести экономику страны из кризиса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов. По его словам, ключевым аспектом плана является то, что он содержит пункт, посвящённый строительной отрасли. Именно эта сфера должна стать драйвером восстановления и роста российской экономики. «Жилищное строительство является одним из важнейших элементов плана, который Мишустин доложил Путину. Вот что у нас будет главным. А вот за счёт каких механизмов это будет происходить, пока не ясно», — сказал экономист. Читайте подробнее: «Эта стратегия должна сработать» — экономист об антикризисном плане РФ

17:37 02.06.2020 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о дополнительных мерах поддержки, которые планируется оказать предпринимателям. Об этом глава региона сообщил в Instagram. «Предлагается освободить торговые центры на четыре месяца до конца июня от уплаты налога на имущество и земельного налога, а также от арендных платежей за землю», — написал Куйвашев. В правительстве региона просчитают все детали к 9 июня 2020 года. А Свердловский фонд поддержки предпринимательства готовит новый вид займов для бизнеса до 500 000 рублей под низкий процент годовых. Читайте также: Свердловский губернатор рассказал о новых мерах поддержки предпринимателей

17:44 02.06.2020 В Москве около полумиллиона человек вернулись на работу с 1 июня в связи с ослаблением ограничительных мер, введённых из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Подробности в материале: В Москве с 1 июня вернулись на работу около полумиллиона человек

17:55 02.06.2020 Оценить, в какой степени пострадала от пандемии коронавируса туристическая индустрия Санкт-Петербурга и Ленинградской области, пока сложно. Если в ближайшее время турпоток на Северо-Западе не восстановится, хотя бы внутри регионов, убытки отрасли и причиненный ущерб могут быть колоссальными. Читайте также: Туризм в Ленобласти и Петербурге строит планы на июль

17:57 02.06.2020 Кредит смогут взять как малые, так и крупные предприятия из числа пострадавших в ходе пандемии коронавируса. Об этом: В России запущена новая кредитная программа для поддержки бизнеса

17:59 02.06.2020 В Севастополе сокращается количество малых и средних предпринимателей и без учёта проблем, связанных с коронавирусом. Читайте подробнее: Кризис нарастает: малый и средний бизнес Севастополя закрывается

18:53 02.06.2020 Петербургские экспортные компании получат более 61 млн рублей субсидий. Средства выделяют по программе поддержки транспортировки продукции агропромышленного комплекса. Читайте подробнее: Петербургским экспортерам раздадут 61 млн рублей из-за коронавируса

19:08 02.06.2020 Дополнительные меры поддержки бизнеса вводятся в Тверской области — рассчитывать на их получение могут работодатели, которые эти летом примут на работу подростков. Подробности в материале: Тверские власти поддержат работодателей, трудоустроивших подростков

19:39 02.06.2020 Свободных вакансий оказалось почти вдвое меньше, чем желающих устроиться на работу граждан в России. Об этом 2 июня заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на «правительственном часе» в Совете Федерации. Читайте также: Граждан, ищущих работу, в России оказалось вдвое больше, чем рабочих мест

20:29 02.06.2020 Гипермаркет «Сима-Ленд» в Екатеринбурге не стали закрывать, потому что компания реализует товары первой необходимости. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram. Подписчики спросили главу региона, почему «Сима-Ленд», в отличие от многих других торговых центров, остался работать. В ответ Куйвашев обратил внимание, что большинство компаний, продолжающих работать, работают согласно нынешней нормативно-правовой базе. В частности, работают фирмы, реализующие товары первой необходимости — как продовольственные, так и непродовольственные. «В таком формате торговли сегодня продолжает работать не только «Сима-ленд», но и другие магазины: «Лента», «Ашан», «Окей» и так далее», — написал глава региона. Читайте подробнее: Свердловский губернатор объяснил, почему не закрыл «Сима-Ленд»

21:27 02.06.2020 Антикризисный план правительства РФ, представленный президенту России Владимиру Путину 2 июня, выглядит утопично и достаточно сыро. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. «Во-первых, план рассчитан до конца 2021 года. К этому времени экономика должна начать расти на 2,5%, реальные доходы населения — вырасти, а безработица — снизиться до 5%. План разработан без учета различных сценариев развития событий, в том числе второй волны заболевания и повторных карантинных мер», — сказал Манкевич Глава РАСПП напомнил, что в начале апреля эта организация проводила исследование среди предпринимательского сообщества. Тогда более 90% респондентов отметили, что самой желанной мерой является снижение НДС до 16%. В существующих же реалиях поддержка фактически коснётся только нескольких отраслей: туризм и гостиничный бизнес, строительство. Опосредованно поддержка ещё затронет IT-компании и фармацевтические компании, отметил Манкевич. Подробности в материале: Утопичный и сырой: об антикризисном плане правительства РФ

21:32 02.06.2020 Время возобновления работы кинотеатров в России назвал заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко 2 июня в ходе брифинга в правительстве РФ. Читайте также: Названо время возобновления работы кинотеатров в России

21:44 02.06.2020 Идея создать новое ведомство — «социальное казначейство» для совершенствования адресной поддержки граждан является не лучшей идеей антикризисного плана правительства РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 июня заявил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. «Социальное казначейство выглядит как очередная химера. Его содержание определено недостаточно четко, а необходимость нового государственного органа власти вызывает вопросы», — заявил глава РАСПП. В происходящем он увидел аналогию с «позднебрежневским периодом» в истории СССР, когда создавали различные ведомства, трудоустраивали в них большое количество людей. Однако в конечном итоге учреждения не вносили существенной ценности и смысла в реализацию государственной политики. Также Манкевич позволил себе долю иронии, оценив возможность создания очередного ведомства как попытку борьбы с безработицей. Подробности в материале: «Социальное казначейство»: прорывной план или очередная химера?

21:47 02.06.2020 Ряд мер, предложенных в антикризисном плане правительства РФ, имеют обтекаемые формулировки, что создаёт угрозу их некачественного выполнения на местах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 июня заявил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. «Многие меры выглядят обтекаемыми и сырыми, что позволит на уровне отдельных подзаконных актов затормозить их реализацию или извратить первоначальную идею. В целом правительство смотрит не в ту сторону: реально поддержать экономику можно через рост госзаказа и упрощение доступа к нему малых и средних предприятий», — сказал Манкевич. Читайте также: «Правительство смотрит не в ту сторону» — экономист об антикризисном плане

05:52 Предприятия общественного питания в Бурятии могут открыться до официального окончания режима повышенной готовности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, об этом заявил глава региона Алексей Цыденов в ходе общения с предпринимателями в онлайне. Читайте подробнее: Рестораны и кафе в Бурятии могут открыться раньше срока

06:17 Торговые центры и предприятия общепита в Бурятии готовятся к поэтапному возобновлению деятельности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, для посетителей будут пока открыты только торговые залы, тогда как развлекательные зоны останутся закрытыми. Подробности в материале: Торговые центры в Бурятии будут открывать поэтапно

06:46 В Бурятии оборот предприятий общественного питания за четыре месяца 2020 года составил 3,5 млрд рублей, что на 2,1% меньше, чем за январь-апрель прошлого года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики. В апреле оборот рухнул сразу на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Подробности в материале: Оборот ресторанов и кафе в Бурятии снизился в апреле на 21,2%

07:19 Губернатор Чукотки Роман Копин обсудил с представителями туристического бизнеса проблемы отрасли. Читайте также: Власти и бизнес Чукотки пытаются спасти туристическую отрасль региона

07:33 В Ульяновской области в рамках разработки третьего пакета мер поддержки бизнеса ведётся работа по докапитализации институтов развития. Об этом: В Ульяновской области докапитализируют институты развития

07:43 В Перми общий пакет мер, принятых на муниципальном уровне в дополнение к федеральным и краевым мерам, составляет порядка 220 млн рублей за квартал. Об этом сообщил глава города Дмитрий Самойлов на заседании рабочей группы, где обсуждались меры по обеспечению экономической стабильности, информирует пресс-служба мэрии. Градоначальник инициировал создание рабочей группы по бюджетному процессу. «Департамент финансов мониторит поступления в бюджет и объем выпадающих доходов, что позволит принять взвешенное решение. В ближайшее время нам придется принимать комплекс мер по балансировке бюджета. Предлагаю на базе этой рабочей группы создать рабочую группу по бюджетному процессу, чтобы не терять тот темп, который мы вместе с вами набрали», — сказал он. Об этом: В Перми пакет мер в поддержку экономики составил 220 млн рублей

07:44 Изменить численность сотрудников в ближайшие полгода планируют 36% российских компаний, показало исследование портала HeadHunter. По результатам опроса больше сотни представителей компаний выяснилось, что в 14% из них «точно уменьшится» штат, еще 22% сказали, что численность персонала «скорее уменьшится». Оставшиеся 18% компаний планируют сохранить численность штата, 35% — увеличить, остальные еще не определились. При этом оптимизация штата уже прошла в 45% компаний, и она коснулась примерно пятой части сотрудников. Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков назвал регионы с самой сложной обстановкой на рынке труда.

07:47 В Бурятии предприниматели, работающие в торговом центре «Народный», потребовали разрешить им возобновить торговлю. 1 июня несколько десятков арендаторов устроили собрание, на котором выразили своё возмущение. По их словам, два месяца они просидели, как законопослушные люди, надеясь открыться с 1 июня. Однако в конце мая республиканские власти продлили режим повышенной готовности до 30 июня. Они также указали на то, что некоторые торговые центры в городе уже возобновили работу, тогда как им всё ещё запрещено работать.

07:47 Более 9,5 тыс предпринимателей из пострадавших от коронавируса отраслей в Бурятии, а также социально ориентированные НКО могут получить льготный кредит под 2%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, программа создана в рамках поддержки занятости. Об этом: На льготный кредит претендует более 9,5 тысяч предпринимателей в Бурятии

08:12 В Ульяновской области в условиях пандемии коронавируса регистрируют снижение по ряду направлений экономики — в частности, в промышленном производстве, сфере пассажирских перевозок и общественного питания, розничной торговли. Читайте подробнее: В Ульяновской области произошёл спад в промышленности и торговле

08:18 В мае 2020 года дилеры компании Fresh Auto в России продали на 30% больше машин, чем месяц назад. Об этом сообщает пресс-служба дилера. Об этом: Компания Fresh Auto увеличила продажи авто в России почти на треть

08:26 В Москве почти 4 тыс частных клиник смогут получить отсрочку по налогу на имущество и земельному налогу за I квартал 2020 года. Подробности в материале: Частные клиники Москвы получат отсрочку по налогам

08:33 С января по апрель 2020 года в Тольятти было куплено 3,7 тыс. новых легковушек, что на 10% меньше аналогичного месяца прошлого года. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат». Читайте также: Продажи новых авто в Тольятти снизились на 10%

08:37 В Пермском крае три производителя средств защиты из Пермского края — ООО «ТРЕК», АО «Сорбент», и ОАО «Чусовская швейная фабрика» — получили регистрационные удостоверения, которые подтверждают качество производимой продукции и дают возможность реализовывать медицинские маски, халаты и бахилы по всей России сообщает пресс-служба краевой администрации. В условиях борьбы с коронавирусом обувная и две швейные фабрики «ТРЕК» оперативно полностью переориентировались на изготовление масок и средств защиты (комбинезоны, бахилы и халаты) для медучреждений и предприятий, которые не прекращали работу. Об этом: Три пермских компании получили удостоверения качества на защитные маски

08:54 Шесть санаториев Кавказских Минеральных Вод начали принимать отдыхающих после смягчения на Ставрополье ограничительных мер, действующих в связи с пандемией коронавируса. В города-курорты уже приехали почти 50 туристов из разных регионов России, сообщили в пресс-службе губернатора края. Читайте также: Санатории Ставрополья начали принимать отдыхающих

09:02 Ослабление рубля негативно не сказалось на количестве заказов на российские люксовые автомобили Aurus. Их не стало меньше. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Об этом: Мантуров рассказал о влиянии курса рубля на спрос на Aurus

09:08 По состоянию на начало июня 2020 года в Омской области официально зарегистрировано порядка 29 тыс. безработных. Об этом сообщили в региональном министерстве труда и социального развития. По словам зампреда правительства Омской области, министра труда и социального развития Владимира Куприянова, в целом уровень зарегистрированной безработицы по сравнению с аналогичным периодом 2019 года вырос в 2,4 раза. Читайте подробнее: В Омской области существенно вырос уровень безработицы

09:29 Уровень безработицы в Санкт-Петербурге и Москве был самым низким в России в первом квартале 2020 года. Это следует из данных Росстата. Читайте также: Названы регионы России с самым низким уровнем безработицы в начале года

09:33 В Пензенской области начаты подготовительные мероприятия к новому сезону летних отпусков. Для туристов разработают и предложат новые экскурсионные и развлекательные программы. Читайте также: Пензенская область готовится к новому туристическому сезону

09:33 Рабочая группа по мониторингу социально-экономического положения Свердловской области и оценке влияния коронавирусной инфекции на работу организаций прошла 2 июня под председательством первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова. В рамках группы были рассмотрены данные мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих предприятий области и сделан вывод о том, что негативные прогнозы по большинству системообразующих предприятий области не подтверждаются. «Предприятия активно пользуются принятыми на федеральном и региональном уровне пакетными мерами поддержки — льготными кредитами, субсидиями, отсрочками по уплате налогов и авансовых платежей и другими мерами поддержки. В случае возникших затруднений имеют возможность обратиться за помощью в профильные министерства», — сказал Алексей Орлов. Читайте также: Стратегические предприятия Свердловской области демонстрируют устойчивость

09:37 Правительство Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашев прорабатывает дополнительные возможности, связанные с восстановлением занятости жителей региона, уровень которой снизился из-за введенных вынужденных ограничений из-за угрозы COVID-19. Этот вопрос был поднят 2 июня на заседании регионального оперативного штаба. «Подписан указ о продлении режима повышенной готовности до 8 июня. За эти дни необходимо реализовать комплекс мер по подготовке предприятий и учреждений, деятельность которых пока ограничена, к возобновлению работы в особых условиях. Я провел ряд встреч с руководителями торговых объектов и комплексов, нацелил их на то, что подготовительная работа должна быть завершена в оптимальные сроки. А работы действительно очень много: это санитарная подготовка помещений, выстраивание потоков покупателей, контроль за состоянием здоровья персонала, создание необходимых резервов санитайзеров и многое другое», — сказал глава региона. Об этом: Свердловские власти прорабатывают новые меры восстановления занятости

09:44 В Татарии проведут со 2 по 4 июля крупнейшую выставку полевого формата «День поля — 2020». Читайте также: В Татарии в начале июля проведут «День поля-2020»

09:46 По итогам первых четырёх месяцев 2020 года автолюбители Казани приобрели 6515 новых легковых машин, что на 6,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо». Читайте также: Продажи новых автомобилей в Казани упали на 6,7%

09:51 Предприятия общественного питания в Бурятии смогут возобновить работу с 10 июня. Об этом говорится в поправках к Указу главы республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Однако для открытия кафе и рестораны должны отвечать нескольким условиям. Читайте подробнее: В Бурятии назвали дату открытия кафе и ресторанов

10:13 Кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, вынуждает торговые сети закрывать свои магазины. Так, в среднем по 15 торговых точек в 2020 году планируют закрыть 65% всех сетей в России. 30% из них — представители индустрии моды. Об этом 3 июня со ссылкой на информацию крупных консалтинговых компаний сообщает газета «Известия». Читайте подробнее: Торговые сети в РФ намерены закрыть часть магазинов из-за пандемии

10:17 Законопроект об отсрочке по взысканию долгов пенсионеров внесли в Госдуму парламентарии фракции «Единая Россия» во главе с Андреем Турчаком и Сергеем Неверовым, сообщили в партии. Об этом: В России пенсионерам дадут отсрочку по взысканию долгов

10:18 В правительстве Саратовской области разрабатываются предложения по признанию сезонных кафе стационарными объектами. Такое решение назрело в связи с экономическими проблемами из-за коронавируса. Читайте подробнее: В Саратове сезонные кафе могут стать стационарными объектами

10:24 Законопроект об отсрочке по взысканию задолженности малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей внесли в Госдуму парламентарии фракции «Единая Россия» во главе с Андреем Турчаком и Сергеем Неверовым, сообщили в партии. Подробности в материале: Бизнес может получить отсрочки по взысканию долгов с налогов и кредитов

10:32 В Ульяновской области уровень безработицы в апреле достиг 2%, а число безработных выросло в пять раз, с 3 тыс. до 15 тыс. человек. Об этом: В Ульяновской области отмечен «беспрецедентный рост» безработицы

10:34 Кризис, который разразился на фоне пандемии коронавирусной инфекции, может привести к массовому оттоку программистов из России. Об этом российские власти предупреждают председатель правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперскаяи президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров. Об этом: Из-за пандемии Россия рискует остаться без ведущих IT-специалистов

10:41 В Татарии начали цифровизацию отрасли животноводства. Внедрена программа управления стадом и кормлением. Новые цифровые технологии уже с мая текущего года используют несколько хозяйств республики. Об этом: В Татарии внедряют цифровые технологии в животноводстве

10:45 Российский сектор IT нуждается в предоставлении кредитных каникул, считает руководитель АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» Илья Массух. Читайте подробнее: В РФ IT-отрасль призвали включить в число пострадавших от пандемии

10:49 За поручением премьер-министра Михаила Мишустина по проверке мэра Москвы указов Сергея Собянина стоит гораздо больший смысл, чем просто проверка законности, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов. Об этом: Смысл гораздо глубже: поручение Мишустина по проверке указов Собянина

11:23 В Пермском крае одобрена новая мера поддержки представителей малого и среднего бизнеса. Предприниматели могут получить льготный кредит на выплату зарплаты, сообщает пресс-служба краевой администрации. Центр «Мой бизнес» и Микрофинансовая организация Пермского края открыли новый «Зарплатный» заем — от 150 тысяч до 1 млн рублей под 1,5% годовых. Читайте также: В Прикамье предприниматели могут получит кредит на зарплату под 1,5%

11:25 В Ростовской области возможно подорожание бытовых услуг. Это связано с соблюдением санитарных требований, выполнение которых является одним из условий для возобновления работы таких организаций. Об этом в ходе заседания регионального операштаба директор областного департамента потребительского рынка Ирина Теларова. Читайте также: В Ростовской области из-за коронавируса подорожают бытовые услуги

11:31 Во всех районах Казани организуют 21 площадку для проведения сезонных универсальных и специализированных ярмарок. Об этом: В Казани увеличивают число площадок для проведения сезонных ярмарок

11:35 По итогам первых четырех месяцев 2020 года на вторичном авторынке РФ машин С-сегмента был перепродан 364 321 экземпляр, что на 15% ниже прошлогоднего уровня продаж. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо». Читайте подробнее: Рынок авто С-сегмента лидирует по объемам перепродаж в России

12:13 За четыре месяца 2020 года юридические лица в РФ приобрели 60 тыс. новых легковых машин, что на 12% меньше результата января — апреля 2019 года. Об этом 3 июня сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат». Читайте подробнее: Продажи новых легковых авто юрлицам в РФ снизились на 12%

12:14 Повышение заработной платы сотрудникам запланировано в 2020 году примерно в 10% российских компаний. Более 40% работодателей хотят сохранить премии, следует из результатов опроса, проведенного порталом «Рамблер» и сервисом «Работа.ру». Опрос показал, что 44% сотрудников надеются на сохранение прежнего дохода после того, как будет отменён режим ответственного поведения. Однако 49% опрошенных уверены, что будут зарабатывать меньше. Ещё 5% рассчитывают на повышение зарплаты, а 2% будут искать подработку. Читайте подробнее: В России около 10% компаний намерены увеличить зарплаты сотрудникам

12:23 По данным ФОМ, каждый четвёртый (24%) житель России уверен, что мировой финансовый кризис слабо коснется страны. Об этом: Граждане оценили последствия мирового кризиса для России

12:25 В процессе «коронавирусной» корректировки бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год был существенно увеличен дефицит — более чем вдвое, резервный фонд вырос с 1 млрд до 31 млрд рублей, при этом деньги сняли с жилищных программ, а участие городского бюджета в капитальном ремонте многоквартирных домов практически обнулилось. Читайте также: Петербург потратил уже треть резервного фонда на борьбу с коронавирусом

12:25 Количество официально зарегистрированных безработных в Башкирии достигло 67 тысяч человек. Об этом 3 июня сообщила министр труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова на брифинге по мерам социальной защиты безработных. Сообщается, что количество официально зарегистрированных безработных возросло в 3,6 раза, и будет еще расти. Этот рост объясняют тем, что выплату максимального пособия по безработице продлили на три месяца. Об этом: В Башкирии зарегистрировано 67 тысяч безработных