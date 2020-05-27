«Хороший сосед дороже родни»: Чувашия поздравляет Татарию со 100-летием
Чебоксары, 27 мая, 2020, 09:34 — ИА Регнум. Чувашию и Татарию объединяют «не только границы», но и «товарищеские отношения», «историческое и культурное наследие». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом в своём видеопоздравлении в честь 100-летия образования Татарской автономной области заявил врио главы Чувашии Олег Николаев.
Руководитель республики обратился к жителям Татарии на чувашском, татарском и русском языках.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Чувашия и Татария отмечают 100-летие со дня образования. Основные мероприятия, посвященные 100-летию ТАССР, запланированы на 27 мая (в этот день в 1920 году в Москве был подписан декрет об образовании ТАССР), 25 июня (день образования правительства ТАССР) и 30 августа (в 1991 году принята Декларация о государственном суверенитете Татарии).
Празднование 100-летия образования Татарии пройдёт не только в самой республике. Мероприятия запланированы в Санкт-Петербурге, Москве, а также ряде других регионов России и городов мира.